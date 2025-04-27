Во Франции обратились с дерзким призывом к Макрону после унижения от Трампа
Дюпон-Эньян призвал Макрона подать в отставку после унижения от Трампа
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал президента Франции Эммануэля Макрона подать в отставку после унижения от главы США Дональда Трампа в Ватикане. Об этом он написал в соцсети Х.
Поводом стало видео, опубликованное Белым домом, на котором показали подготовку к переговорам американского лидера с главой киевского режима. На записи видно, что изначально стояли три стула, при этом, помимо первых двух, в зале был и президент Пятой республики. Однако в итоге остались только два стула — для Трампа и Зеленского.
Поводом стало видео, опубликованное Белым домом, на котором показали подготовку к переговорам американского лидера с главой киевского режима. На записи видно, что изначально стояли три стула, при этом, помимо первых двух, в зале был и президент Пятой республики. Однако в итоге остались только два стула — для Трампа и Зеленского.
"От Макрона отмахнулись как от лакея. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы!" — написал политик.
Трамп вчера провел короткую встречу с Зеленским перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Издание РБК-Украина сообщало, что вторая их встреча, на которую рассчитывала украинская сторона, не состоялась.
Трамп вчера провел короткую встречу с Зеленским перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Издание РБК-Украина сообщало, что вторая их встреча, на которую рассчитывала украинская сторона, не состоялась.