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Во Франции обратились с дерзким призывом к Макрону после унижения от Трампа - РИА Новости, 27.04.2025
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10:57 27.04.2025 (обновлено: 13:39 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/makron-2013667809.html
Во Франции обратились с дерзким призывом к Макрону после унижения от Трампа
Во Франции обратились с дерзким призывом к Макрону после унижения от Трампа - РИА Новости, 27.04.2025
Во Франции обратились с дерзким призывом к Макрону после унижения от Трампа
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал президента Франции Эммануэля Макрона подать в отставку после унижения от главы США Дональда Трампа в... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T10:57:00+03:00
2025-04-27T13:39:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал президента Франции Эммануэля Макрона подать в отставку после унижения от главы США Дональда Трампа в Ватикане. Об этом он написал в соцсети Х.Поводом стало видео, опубликованное Белым домом, на котором показали подготовку к переговорам американского лидера с главой киевского режима. На записи видно, что изначально стояли три стула, при этом, помимо первых двух, в зале был и президент Пятой республики. Однако в итоге остались только два стула — для Трампа и Зеленского. "От Макрона отмахнулись как от лакея. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы!" — написал политик. Трамп вчера провел короткую встречу с Зеленским перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Издание РБК-Украина сообщало, что вторая их встреча, на которую рассчитывала украинская сторона, не состоялась.
https://ria.ru/20250427/tramp-2013658047.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, сша, дональд трамп
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, США, Дональд Трамп
Во Франции обратились с дерзким призывом к Макрону после унижения от Трампа

Дюпон-Эньян призвал Макрона подать в отставку после унижения от Трампа

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал президента Франции Эммануэля Макрона подать в отставку после унижения от главы США Дональда Трампа в Ватикане. Об этом он написал в соцсети Х.

Поводом стало видео, опубликованное Белым домом, на котором показали подготовку к переговорам американского лидера с главой киевского режима. На записи видно, что изначально стояли три стула, при этом, помимо первых двух, в зале был и президент Пятой республики. Однако в итоге остались только два стула — для Трампа и Зеленского.
"От Макрона отмахнулись как от лакея. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы!" — написал политик.

Трамп вчера провел короткую встречу с Зеленским перед похоронами папы Франциска в базилике Святого Петра. Издание РБК-Украина сообщало, что вторая их встреча, на которую рассчитывала украинская сторона, не состоялась.
Президент США Дональд Трамп и президент Эстонии Алар Карис во время церемонии похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Президент Эстонии раскрыл, что ему сказал Трамп после встречи с Зеленским
Вчера, 08:58
 
В миреФранцияЭммануэль МакронСШАДональд Трамп
 
 
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