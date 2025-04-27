Компании по сбору мусора прекратили забастовку в Мадриде спустя шесть дней
Europa Press: в Мадриде закончилась забастовка компаний по сбору мусора
Мадрид. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Забастовка компаний, занимавшихся вывозом мусора в Мадриде, завершилась спустя шесть дней, работники и власти города заключили предварительное соглашение, сообщает агентство Europa Press.
В субботу корреспондент РИА Новости сообщал, что улицы Мадрида оказались завалены мусором на шестой день бессрочной забастовки работников службы по вывозу отходов. Скопления мусорных пакетов и неприятный запах заполнили не только жилые районы, но и туристические центры испанской столицы, такие как площадь Соль и Пласа-Майор. По состоянию на субботу переговоры между профсоюзами и компаниями-концессиями завершились безрезультатно, а власти города уже ввели штрафы за несоблюдение минимальных услуг. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда призывал компании и рабочих немедленно возобновить переговоры и объявил о штрафе в 1,6 миллиона евро для подрядчиков за нарушение условий уборки.
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"Забастовка мусорщиков в Мадриде подошла к концу спустя шесть дней, после того как в это воскресенье работники заключили ... предварительное соглашение (с властями - ред.), которое было представлено профсоюзами и компаниями вечером вчера (в субботу - ред.)", - сообщает Europa Press.
По данным агентства, окончание забастовки произошло всего за несколько часов до крайнего срока, установленного мэрией Мадрида. Мэрия предупредила работников в субботу, что власти города привлекут сторонние компании для сбора мусора с воскресенья до понедельника, если между профсоюзами не будет достигнуто соглашение о прекращении забастовки.
Europa Press также отметило, что до окончания забастовки профсоюзы и компании по сбору мусора были оштрафованы властями города за нарушение условий уборки. По состоянию на субботу сумма их штрафов составила два миллиона евро.