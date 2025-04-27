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Патриарх Кирилл высказался о формуле любви
Патриарх Кирилл высказался о формуле любви - РИА Новости, 27.04.2025
Патриарх Кирилл высказался о формуле любви
Никакая наука не может вывести формулу любви, потому что эта формула основывается на законах бытия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T14:45:00+03:00
2025-04-27T14:45:00+03:00
2025-04-27T14:45:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Никакая наука не может вывести формулу любви, потому что эта формула основывается на законах бытия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Мы общаемся не на основе каких-то физических принципов и законов. Мы проявляем свои чувства, под которыми нет физических законов. А что такое любовь? Никто не сумел вывести научную формулу любви. А это значит, что кроме знания, на чем совершенно справедливо основывается наука, есть и ещё иная сфера бытия. В ней наука не присутствует, потому что не способна ни описать, ни понять, ни тем более вывести законы этого бытия", - сказал патриарх Кирилл во время Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя с участием Большого сводного детского хора и воспитанников воскресных школ и православных гимназий. По его словам, чтобы изучить этот мир, нужно знать не только его научные законы. "Это мир нашего, нашей души, он реально существует. Есть сферы самых глубоких и значительных сфер, которые наполняют внутреннюю духовную жизни человека", - отметил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20250413/kirill-2010997534.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Патриарх Кирилл высказался о формуле любви
Патриарх Кирилл: формулу любви вывести невозможно