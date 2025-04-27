Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл высказался о формуле любви - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:45 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/lyubov-2013687688.html
Патриарх Кирилл высказался о формуле любви
Патриарх Кирилл высказался о формуле любви - РИА Новости, 27.04.2025
Патриарх Кирилл высказался о формуле любви
Никакая наука не может вывести формулу любви, потому что эта формула основывается на законах бытия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T14:45:00+03:00
2025-04-27T14:45:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920003832_0:1327:2048:2479_1920x0_80_0_0_82b8db192833be60cfdf030a985ec7d8.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Никакая наука не может вывести формулу любви, потому что эта формула основывается на законах бытия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Мы общаемся не на основе каких-то физических принципов и законов. Мы проявляем свои чувства, под которыми нет физических законов. А что такое любовь? Никто не сумел вывести научную формулу любви. А это значит, что кроме знания, на чем совершенно справедливо основывается наука, есть и ещё иная сфера бытия. В ней наука не присутствует, потому что не способна ни описать, ни понять, ни тем более вывести законы этого бытия", - сказал патриарх Кирилл во время Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя с участием Большого сводного детского хора и воспитанников воскресных школ и православных гимназий. По его словам, чтобы изучить этот мир, нужно знать не только его научные законы. "Это мир нашего, нашей души, он реально существует. Есть сферы самых глубоких и значительных сфер, которые наполняют внутреннюю духовную жизни человека", - отметил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20250413/kirill-2010997534.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920003832_0:1135:2048:2671_1920x0_80_0_0_544574d9b11b25061fccc65c63dcf68c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Патриарх Кирилл высказался о формуле любви

Патриарх Кирилл: формулу любви вывести невозможно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Патриарх Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Никакая наука не может вывести формулу любви, потому что эта формула основывается на законах бытия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«
"Мы общаемся не на основе каких-то физических принципов и законов. Мы проявляем свои чувства, под которыми нет физических законов. А что такое любовь? Никто не сумел вывести научную формулу любви. А это значит, что кроме знания, на чем совершенно справедливо основывается наука, есть и ещё иная сфера бытия. В ней наука не присутствует, потому что не способна ни описать, ни понять, ни тем более вывести законы этого бытия", - сказал патриарх Кирилл во время Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя с участием Большого сводного детского хора и воспитанников воскресных школ и православных гимназий.
По его словам, чтобы изучить этот мир, нужно знать не только его научные законы.
"Это мир нашего, нашей души, он реально существует. Есть сферы самых глубоких и значительных сфер, которые наполняют внутреннюю духовную жизни человека", - отметил патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает литургию в храме Христа Спасителя в Москве в Вербное воскресенье. 13 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Патриарх Кирилл объяснил разницу между радостью и весельем
13 апреля, 14:18
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала