https://ria.ru/20250427/livan-2013686390.html

При ударе израильского БПЛА в Ливане погиб человек, сообщил источник

При ударе израильского БПЛА в Ливане погиб человек, сообщил источник - РИА Новости, 27.04.2025

При ударе израильского БПЛА в Ливане погиб человек, сообщил источник

Один человек погиб в результате удара израильского беспилотника на юге Ливана, сообщил РИА Новости медицинский источник. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T14:26:00+03:00

2025-04-27T14:26:00+03:00

2025-04-27T14:26:00+03:00

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армия обороны израиля (цахал)

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БЕЙРУТ, 27 апр - РИА Новости. Один человек погиб в результате удара израильского беспилотника на юге Ливана, сообщил РИА Новости медицинский источник. "Израильский беспилотник нанес удар управляемой ракетой по ливанскому гражданину в районе между деревнями Хальта и Вади-Ханса, в результате он погиб", - заявил источник. Согласно источнику, удар был нанесен в тот момент, когда житель работал на собственной птицеферме. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. Вопреки достигнутым договоренностям, израильская армия ежедневно продолжает наносить удары по объектам на территории Ливана, в результате чего продолжают гибнуть, в том числе, мирные граждане.

https://ria.ru/20250407/tsakhal-2009817973.html

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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)