https://ria.ru/20250427/lider-2013727671.html

Херсонская область стала лидером по медианным зарплатам вахтовиков

Херсонская область стала лидером по медианным зарплатам вахтовиков - РИА Новости, 27.04.2025

Херсонская область стала лидером по медианным зарплатам вахтовиков

Херсонская область лидирует по медианным зарплатам вахтовиков в российских регионах, в топ-3 также вошли Кабардино-Балкарская Республика и Запорожская область,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T20:25:00+03:00

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2025-04-27T20:30:00+03:00

херсонская область

россия

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зарплата

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Херсонская область лидирует по медианным зарплатам вахтовиков в российских регионах, в топ-3 также вошли Кабардино-Балкарская Республика и Запорожская область, говорится в исследовании консалтинговой компании "Киберия" (Cyberia), которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания изучила рынок труда в России и вакансии для работы вахтовым методом за период с апреля 2024 года по апрель 2025 года. Исследование приурочено ко Дню вахтовика, который отмечается в России 27 апреля. Медианная зарплата вахтовиков в Херсонской области составляет 225 тысяч рублей, тогда как Кабардино-Балкарская Республика и Запорожская область предлагают по 200 тысяч рублей. Немного меньше медианная зарплата в Северной Осетии-Алании – 198 тысяч рублей и Карачаево-Черкесской Республике – 190 тысяч рублей. При этом замыкают рейтинг Тверская, Архангельская области и Карелия, где медианные зарплаты для вахтовиков составляют по 140 тысяч рублей, а также Смоленская, Московская области и Республика Алтай, которые предлагают по 135 тысяч рублей. Самая высокая медианная зарплата по федеральным округам – в Северо-Кавказском, там она составляет 180 тысяч рублей. В топ-5 вошли Дальневосточный (160 тысяч рублей), Южный и Сибирский федеральные округа (по 155 тысяч рублей), а также Приволжский ФО (154 тысячи рублей). Наконец, по 150 тысяч рублей предлагают Северо-Западный, Уральский и Центральный федеральные округа.

https://ria.ru/20250422/professii-2012639465.html

https://ria.ru/20250414/rabota-2011065658.html

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херсонская область , россия, общество, зарплата, экономика