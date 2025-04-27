https://ria.ru/20250427/lichnost-2013708766.html

Полиция установила личность жительницы Уфы, избившей собаку при ребенке

Полиция установила личность жительницы Уфы, избившей собаку при ребенке - РИА Новости, 27.04.2025

Полиция установила личность жительницы Уфы, избившей собаку при ребенке

В Уфе полиция установила личность женщины, которая избила собаку из-за пролитого кофе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T17:13:00+03:00

2025-04-27T17:13:00+03:00

2025-04-27T18:08:00+03:00

уфа

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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УФА, 27 апр — РИА Новости. В Уфе полиция установила личность женщины, которая избила собаку из-за пролитого кофе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Ранее в воскресенье в СМИ и соцсетях появилась запись с камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде жилого дома. На ней видно, как женщина, ведя на поводке небольшую собаку, роняет из рук стакан, громко матерится, несколько раз пинает животное и говорит ребенку, что придется идти за новым кофе. На видео также слышно, как происходящим возмущается одна из жительниц дома. Владелица собаки отвечает, что это не ее дело, и уходит вместе с ребенком и питомцем. "Полицейские установили личность женщины, фигурирующей на видеозаписи. Ей оказалось 28-летняя уфимка. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — указали в пресс-службе.Как рассказал источник агентства в экстренных службах города, после появления записи в интернете органы опеки попытались попасть в квартиру этой семьи, но им не открыли дверь.Другой собеседник РИА Новости сообщил, что избившая собаку женщина наблюдается у психиатра и принимает психотропные лекарства.Чуть позднее общественный инспектор Росприроднадзора Дмитрий Стрельников уточнил, что в квартиру, где проживает семья с собакой, все же удалось попасть. "С согласия хозяина животное было доставлено в городскую ветеринарную станцию, специалисты осмотрели собаку и провели рентген, переломов и других патологий не обнаружили", — сказал он.Собака активная, не запуганная, находится в тесном и дружелюбном контакте с владельцем — супругом 28-летней женщины. Общественники предложили передать питомца волонтерам, но хозяин не дал согласия, добавил Стрельников.

https://ria.ru/20250416/sobaka-2011502212.html

https://ria.ru/20250411/sobaka-2010821346.html

https://ria.ru/20250415/moskva-2011284880.html

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уфа, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)