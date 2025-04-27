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СМИ раскрыли личности членов британских спецподразделений
СМИ раскрыли личности членов британских спецподразделений - РИА Новости, 27.04.2025
СМИ раскрыли личности членов британских спецподразделений
Личности членов британских спецподразделений были раскрыты из-за публикаций, связанных с армией страны, сообщает газета Times. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T03:41:00+03:00
2025-04-27T03:41:00+03:00
2025-04-27T03:41:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Личности членов британских спецподразделений были раскрыты из-за публикаций, связанных с армией страны, сообщает газета Times. "Личности действующих членов секретных спецподразделений Великобритании непреднамеренно раскрывались в интернете более десяти лет двумя источниками публикаций, связанными с британской армией", - пишет издание. По данным газеты, в результате утечек общеизвестными стали имена и звания по меньшей мере 20 солдат элитных подразделений британской армии. Отмечается, что после того, как Times уведомила о случившемся британское министерство обороны, эти документы, предназначенные для военнослужащих, но находящиеся в широком доступе, были удалены из интернета.
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СМИ раскрыли личности членов британских спецподразделений
Times: личности членов британского спецназа раскрывались в течение десяти лет