https://ria.ru/20250427/lichnost-2013645713.html

СМИ раскрыли личности членов британских спецподразделений

СМИ раскрыли личности членов британских спецподразделений - РИА Новости, 27.04.2025

СМИ раскрыли личности членов британских спецподразделений

Личности членов британских спецподразделений были раскрыты из-за публикаций, связанных с армией страны, сообщает газета Times. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T03:41:00+03:00

2025-04-27T03:41:00+03:00

2025-04-27T03:41:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Личности членов британских спецподразделений были раскрыты из-за публикаций, связанных с армией страны, сообщает газета Times. "Личности действующих членов секретных спецподразделений Великобритании непреднамеренно раскрывались в интернете более десяти лет двумя источниками публикаций, связанными с британской армией", - пишет издание. По данным газеты, в результате утечек общеизвестными стали имена и звания по меньшей мере 20 солдат элитных подразделений британской армии. Отмечается, что после того, как Times уведомила о случившемся британское министерство обороны, эти документы, предназначенные для военнослужащих, но находящиеся в широком доступе, были удалены из интернета.

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010771902.html

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