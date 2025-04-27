https://ria.ru/20250427/lekarstva-2013675894.html
Минздрав может разрешить отпуск лекарств через "Почту России"
Минздрав может разрешить отпуск лекарств через "Почту России" - РИА Новости, 27.04.2025
Минздрав может разрешить отпуск лекарств через "Почту России"
Министерство здравоохранения России может разрешить отпуск лекарств через "Почту России" в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций, заявил... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T12:48:00+03:00
2025-04-27T12:48:00+03:00
2025-04-27T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения России может разрешить отпуск лекарств через "Почту России" в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Сейчас мы рассматриваем в том числе предложение - разрешить отпуск в части лекарственных препаратов через "Почту России" там, где нет медицинской организации", - сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ.
https://ria.ru/20250318/razrabotka-2005647420.html
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общество, россия, михаил мурашко, почта россии
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Почта России
Минздрав может разрешить отпуск лекарств через "Почту России"
Мурашко: Минздрав может разрешить отпуск лекарств через "Почту России"