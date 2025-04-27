https://ria.ru/20250427/lekarstva-2013675894.html

Минздрав может разрешить отпуск лекарств через "Почту России"

Минздрав может разрешить отпуск лекарств через "Почту России" - РИА Новости, 27.04.2025

Минздрав может разрешить отпуск лекарств через "Почту России"

Министерство здравоохранения России может разрешить отпуск лекарств через "Почту России" в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций, заявил... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T12:48:00+03:00

2025-04-27T12:48:00+03:00

2025-04-27T12:48:00+03:00

общество

россия

михаил мурашко

почта россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012702198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7277e8303b42d83cb7f87ddb4b28c5d4.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения России может разрешить отпуск лекарств через "Почту России" в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Сейчас мы рассматриваем в том числе предложение - разрешить отпуск в части лекарственных препаратов через "Почту России" там, где нет медицинской организации", - сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ.

https://ria.ru/20250318/razrabotka-2005647420.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мурашко, почта россии