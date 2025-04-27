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Российских моряков, раненных в Йемене, перевезли на лечение в столицу - РИА Новости, 27.04.2025
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19:39 27.04.2025 (обновлено: 20:56 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/lechenie-2013723702.html
Российских моряков, раненных в Йемене, перевезли на лечение в столицу
Российских моряков, раненных в Йемене, перевезли на лечение в столицу - РИА Новости, 27.04.2025
Российских моряков, раненных в Йемене, перевезли на лечение в столицу
Российских моряков, пострадавших при авиаударе США по порту на западе Йемена, перевезли на лечение в Сану, сообщил РИА Новости представитель экипажа нефтяного... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T19:39:00+03:00
2025-04-27T20:56:00+03:00
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ДОХА, 27 апр — РИА Новости, Юлия Троицкая. Российских моряков, пострадавших при авиаударе США по порту на западе Йемена, перевезли на лечение в Сану, сообщил РИА Новости представитель экипажа нефтяного танкера Seven Pearls."Знаю, что трое пострадавших находятся в столице Йемена", — сказал он.При этом администрация порта не дает разрешения на выход судна, уточнил собеседник агентства."Сегодня мы отошли от причала под предлогом, что нам нужна передышка, что дальше будет — мы не знаем", — добавил моряк.По его словам, пока на танкере имеются продовольствие, вода и отдельные медикаменты, но все же экипаж деморализован и напуган из-за возможности новых обстрелов.Кроме того, на судне есть российские граждане с хроническими заболеваниями, которым необходимо обследование. Так, у одного из моряков удалена щитовидка, его состояние нестабильно, требуется проверка гормональной системы, а для этого нужно срочно вернуться на родину. "Мы уже не работники. Мы просто хотим вернуться домой к своим семьям", — резюмировал он.Всего на танкере в составе экипажа находится 21 россиянин.Накануне министр иностранных дел и экспатриантов в правительстве движения "Ансар Алла" Джамаль Амир сообщил, что трое российских моряков получили ранения при авиаударе США по порту Рас-Иса. По его словам, речь идет о Романе Кашпоре, Игоре Казаченко и Артеме Ванине.
https://ria.ru/20250427/sudno-2013680058.html
https://ria.ru/20250421/peterburg-2012619520.html
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в мире, йемен, россия, сана, сша, ансар алла
В мире, Йемен, Россия, Сана, США, Ансар Алла
Российских моряков, раненных в Йемене, перевезли на лечение в столицу

Моряков из РФ, раненных при ударе по порту в Йемене, привезли на лечение в Сану

© Getty Images / Mohammed HamoudАвтомобили скорой помощи в Сане, Йемен
Автомобили скорой помощи в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Getty Images / Mohammed Hamoud
Автомобили скорой помощи в Сане, Йемен. Архивное фото
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ДОХА, 27 апр — РИА Новости, Юлия Троицкая. Российских моряков, пострадавших при авиаударе США по порту на западе Йемена, перевезли на лечение в Сану, сообщил РИА Новости представитель экипажа нефтяного танкера Seven Pearls.
"Знаю, что трое пострадавших находятся в столице Йемена", — сказал он.
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При этом администрация порта не дает разрешения на выход судна, уточнил собеседник агентства.
"Сегодня мы отошли от причала под предлогом, что нам нужна передышка, что дальше будет — мы не знаем", — добавил моряк.
По его словам, пока на танкере имеются продовольствие, вода и отдельные медикаменты, но все же экипаж деморализован и напуган из-за возможности новых обстрелов.
Кроме того, на судне есть российские граждане с хроническими заболеваниями, которым необходимо обследование. Так, у одного из моряков удалена щитовидка, его состояние нестабильно, требуется проверка гормональной системы, а для этого нужно срочно вернуться на родину.
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"Мы уже не работники. Мы просто хотим вернуться домой к своим семьям", — резюмировал он.
Всего на танкере в составе экипажа находится 21 россиянин.
Накануне министр иностранных дел и экспатриантов в правительстве движения "Ансар Алла" Джамаль Амир сообщил, что трое российских моряков получили ранения при авиаударе США по порту Рас-Иса. По его словам, речь идет о Романе Кашпоре, Игоре Казаченко и Артеме Ванине.
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