https://ria.ru/20250427/lavrov-2013715116.html

Россия не получала от США предложений по ЗАЭС, заявил Лавров

Россия не получала от США предложений по ЗАЭС, заявил Лавров - РИА Новости, 27.04.2025

Россия не получала от США предложений по ЗАЭС, заявил Лавров

Россия не получала предложений о переходе Запорожской АЭС под совместное управление США и Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T18:14:00+03:00

2025-04-27T18:14:00+03:00

2025-04-27T18:14:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия не получала предложений о переходе Запорожской АЭС под совместное управление США и Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS. "Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации "Росатом", под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг. Что если не считать постоянных попыток Украины атаковать станцию и создать ядерную катастрофу в Европе и на Украине, то требования безопасности полностью выполняются. АЭС в надежных руках", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Журналистка уточнила у министра, означает ли это "нет", на что Лавров заявил, что не думает, что возможны какие-либо изменения. "Мы не получали никаких конкретных предложений. Понимаю, что журналистам приходится строить догадки. Мы не можем гадать о том, что не упоминается в ходе переговоров", - добавил министр. МИД РФ ранее заявлял, что передача Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или другой стране невозможны, как недопустима и совместная эксплуатация станции. В министерстве добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих стран на ЗАЭС. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила на днях, что США заявили Киеву, что ждут от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250424/zaes-2013077814.html

https://ria.ru/20250421/energodar-2012476102.html

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в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, запорожская аэс