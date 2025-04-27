Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа остановить удары по Украине
Лавров: Путин поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня при условии, что ошибки прошлого не будут повторены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя недавний призыв американского лидера Дональда Трампа к РФ остановить удары по Украине.
"В нашем случае мы атакуем только те объекты, которые используются военными. Что касается прекращения огня и призыва остановиться, то президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение президента США Дональда Трампа, сделанное несколько недель назад, установить 30-дневное прекращение огня при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации (экс-президента США - ред.) Джо Байдена и европейских стран", - сказал он в интервью телеканалу CBS.
"Президент России Владимир Путин сказал, что мы нацелены на прекращение огня, но мы хотим гарантий, что оно не будет вновь использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия должны быть прекращены", - подчеркнул министр.
Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины. Об ударах по Киеву в сводке российского оборонного ведомства не указано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о якобы ударе ВС РФ по Киеву, подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим.
Трамп позднее заявил, что недоволен ударами РФ по Украине, призвал их остановить и попросил власти России о заключении мирной сделки.