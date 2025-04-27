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Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа остановить удары по Украине - РИА Новости, 27.04.2025
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18:11 27.04.2025 (обновлено: 18:59 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/lavrov-2013714823.html
Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа остановить удары по Украине
Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа остановить удары по Украине - РИА Новости, 27.04.2025
Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа остановить удары по Украине
Президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня при условии, что ошибки прошлого не будут повторены,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T18:11:00+03:00
2025-04-27T18:59:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня при условии, что ошибки прошлого не будут повторены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя недавний призыв американского лидера Дональда Трампа к РФ остановить удары по Украине. "В нашем случае мы атакуем только те объекты, которые используются военными. Что касается прекращения огня и призыва остановиться, то президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение президента США Дональда Трампа, сделанное несколько недель назад, установить 30-дневное прекращение огня при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации (экс-президента США - ред.) Джо Байдена и европейских стран", - сказал он в интервью телеканалу CBS. "Президент России Владимир Путин сказал, что мы нацелены на прекращение огня, но мы хотим гарантий, что оно не будет вновь использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия должны быть прекращены", - подчеркнул министр. Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины. Об ударах по Киеву в сводке российского оборонного ведомства не указано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о якобы ударе ВС РФ по Киеву, подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим. Трамп позднее заявил, что недоволен ударами РФ по Украине, призвал их остановить и попросил власти России о заключении мирной сделки.
https://ria.ru/20250425/reuters-2013381184.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа остановить удары по Украине

Лавров: Путин поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня при условии, что ошибки прошлого не будут повторены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя недавний призыв американского лидера Дональда Трампа к РФ остановить удары по Украине.
"В нашем случае мы атакуем только те объекты, которые используются военными. Что касается прекращения огня и призыва остановиться, то президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение президента США Дональда Трампа, сделанное несколько недель назад, установить 30-дневное прекращение огня при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации (экс-президента США - ред.) Джо Байдена и европейских стран", - сказал он в интервью телеканалу CBS.
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"Президент России Владимир Путин сказал, что мы нацелены на прекращение огня, но мы хотим гарантий, что оно не будет вновь использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия должны быть прекращены", - подчеркнул министр.
Ранее Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины. Об ударах по Киеву в сводке российского оборонного ведомства не указано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о якобы ударе ВС РФ по Киеву, подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим.
Трамп позднее заявил, что недоволен ударами РФ по Украине, призвал их остановить и попросил власти России о заключении мирной сделки.
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В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
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