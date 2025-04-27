https://ria.ru/20250427/lavrov-2013713602.html

Лавров исключил переговоры о целостности территории России

Лавров исключил переговоры о целостности территории России - РИА Новости, 27.04.2025

Лавров исключил переговоры о целостности территории России

Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, президент США Дональд Трамп это понимает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T18:01:00+03:00

2025-04-27T18:01:00+03:00

2025-04-27T18:09:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, президент США Дональд Трамп это понимает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS, комментируя недавние слова американского лидера по вопросу Крыма."Россия не ведет переговоры о целостности своей территории. Президент Дональд Трамп это понимает", - сказал он.Комментируя слова Трампа о том, что вопрос Крыма сейчас даже не обсуждается, Лавров подтвердил: "Да, потому что это дело решенное".Отвечая на вопрос журналистки, понравились ли ему слова Трампа о том, что полуостров официально находится под контролем России с 2014 года, Лавров указал на то, что дело не в симпатиях, а в фактах."Дело не в том, нравится или не нравится. Суть в том, что он сказал правду, а потом Владимир Зеленский заявил, что это абсолютно исключено, потому что Крым является частью Украины, согласно Конституции страны", - указал Лавров."Никто в Европе или в США почему-то ему не напомнил, что помимо территориальных вопросов конституция Украины гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского языка и языков других национальных меньшинств на Украине", а также гарантирует развитие этнической, культурной, языковой и религиозной идентичности всех народов и национальных меньшинств на Украине. Это тоже записано в конституции, я уже об этом говорил, но вы решили не углубляться в эту тему", - подчеркнул он.Ранее Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Как подчеркнул Трамп, Киев "отдал" Крым без единого выстрела, "будет тяжело" вернуть его.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250427/gosduma-2013649106.html

https://ria.ru/20250427/ustupki-2013647440.html

https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013094474.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, сергей лавров