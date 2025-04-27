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Лавров высказался о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 27.04.2025 (обновлено: 17:59 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/lavrov-2013713154.html
Лавров высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Лавров высказался о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 27.04.2025
Лавров высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами определяют свой график, при этом российская сторона всегда за контакты с готовыми к диалогу людьми,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T17:57:00+03:00
2025-04-27T17:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лавров
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами определяют свой график, при этом российская сторона всегда за контакты с готовыми к диалогу людьми, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможные сроки встречи двух лидеров.Лавров добавил, что российская сторона всегда выступает за то, чтобы встречаться с людьми, готовыми к диалогу, как неоднократно подчеркивал глава государства.
https://ria.ru/20250427/lavrov-2013713062.html
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сергей лавров, в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия
Лавров высказался о возможной встрече Путина и Трампа

Лавров: РФ всегда за то, чтобы встречаться с готовыми к диалогу людьми

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами определяют свой график, при этом российская сторона всегда за контакты с готовыми к диалогу людьми, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможные сроки встречи двух лидеров.
Лавров добавил, что российская сторона всегда выступает за то, чтобы встречаться с людьми, готовыми к диалогу, как неоднократно подчеркивал глава государства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Лавров рассказал о возможных сроках встречи Путина и Трампа
Вчера, 17:56
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровВ миреСШАДональд ТрампВладимир ПутинРоссия
 
 
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