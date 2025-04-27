https://ria.ru/20250427/lavrov-2013713154.html
Лавров высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Лавров высказался о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 27.04.2025
Лавров высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами определяют свой график, при этом российская сторона всегда за контакты с готовыми к диалогу людьми,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T17:57:00+03:00
2025-04-27T17:57:00+03:00
2025-04-27T17:59:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами определяют свой график, при этом российская сторона всегда за контакты с готовыми к диалогу людьми, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможные сроки встречи двух лидеров.Лавров добавил, что российская сторона всегда выступает за то, чтобы встречаться с людьми, готовыми к диалогу, как неоднократно подчеркивал глава государства.
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Лавров высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Лавров: РФ всегда за то, чтобы встречаться с готовыми к диалогу людьми