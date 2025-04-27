https://ria.ru/20250427/lavrov-2013713154.html

Лавров высказался о возможной встрече Путина и Трампа

Лавров высказался о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 27.04.2025

Лавров высказался о возможной встрече Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами определяют свой график, при этом российская сторона всегда за контакты с готовыми к диалогу людьми,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T17:57:00+03:00

2025-04-27T17:57:00+03:00

2025-04-27T17:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей лавров

в мире

сша

дональд трамп

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами определяют свой график, при этом российская сторона всегда за контакты с готовыми к диалогу людьми, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможные сроки встречи двух лидеров.Лавров добавил, что российская сторона всегда выступает за то, чтобы встречаться с людьми, готовыми к диалогу, как неоднократно подчеркивал глава государства.

https://ria.ru/20250427/lavrov-2013713062.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, россия