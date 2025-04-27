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Лавров рассказал о возможных сроках встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 27.04.2025
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17:56 27.04.2025 (обновлено: 18:02 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/lavrov-2013713062.html
Лавров рассказал о возможных сроках встречи Путина и Трампа
Лавров рассказал о возможных сроках встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 27.04.2025
Лавров рассказал о возможных сроках встречи Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами определяют свой график, при этом российская сторона всегда за контакты с готовыми к диалогу людьми,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T17:56:00+03:00
2025-04-27T18:02:00+03:00
сергей лавров
россия
сша
саудовская аравия
дональд трамп
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами определяют свой график, при этом российская сторона всегда за контакты с готовыми к диалогу людьми, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможные сроки встречи двух лидеров."Президенты - сами хозяева своей судьбы и своего графика. Я слышал, как президент США Дональд Трамп сказал, что у него запланирована какая-то поездка в середине мая, и он предложит даты после этого. Мне больше нечего добавить", - сказал министр в интервью американской телекомпании CBS, отвечая на вопрос о возможных сроках и месте встречи президентов.Лавров добавил, что российская сторона всегда выступает за то, чтобы встречаться с людьми, готовыми к диалогу, как неоднократно подчеркивал глава государства.Ранее Белый дом заявил, что визит Трампа в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар пройдет с 13 по 16 мая. Как позже сказал журналистам сам Трамп, он вряд ли встретится с российским лидером в Саудовской Аравии, но, вероятно, встреча пройдет после этой поездки.
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сергей лавров, россия, сша, саудовская аравия, дональд трамп, владимир путин, в мире
Сергей Лавров, Россия, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Лавров рассказал о возможных сроках встречи Путина и Трампа

Лавров: Путин и Трамп сами определяют свой график встреч

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами определяют свой график, при этом российская сторона всегда за контакты с готовыми к диалогу людьми, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможные сроки встречи двух лидеров.
"Президенты - сами хозяева своей судьбы и своего графика. Я слышал, как президент США Дональд Трамп сказал, что у него запланирована какая-то поездка в середине мая, и он предложит даты после этого. Мне больше нечего добавить", - сказал министр в интервью американской телекомпании CBS, отвечая на вопрос о возможных сроках и месте встречи президентов.
Лавров добавил, что российская сторона всегда выступает за то, чтобы встречаться с людьми, готовыми к диалогу, как неоднократно подчеркивал глава государства.
Ранее Белый дом заявил, что визит Трампа в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар пройдет с 13 по 16 мая. Как позже сказал журналистам сам Трамп, он вряд ли встретится с российским лидером в Саудовской Аравии, но, вероятно, встреча пройдет после этой поездки.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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Сергей ЛавровРоссияСШАСаудовская АравияДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
 
 
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