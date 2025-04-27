https://ria.ru/20250427/lavrov-2013713062.html

Лавров рассказал о возможных сроках встречи Путина и Трампа

Лавров рассказал о возможных сроках встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 27.04.2025

Лавров рассказал о возможных сроках встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами определяют свой график, при этом российская сторона всегда за контакты с готовыми к диалогу людьми,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T17:56:00+03:00

2025-04-27T17:56:00+03:00

2025-04-27T18:02:00+03:00

сергей лавров

россия

сша

саудовская аравия

дональд трамп

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сами определяют свой график, при этом российская сторона всегда за контакты с готовыми к диалогу людьми, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможные сроки встречи двух лидеров."Президенты - сами хозяева своей судьбы и своего графика. Я слышал, как президент США Дональд Трамп сказал, что у него запланирована какая-то поездка в середине мая, и он предложит даты после этого. Мне больше нечего добавить", - сказал министр в интервью американской телекомпании CBS, отвечая на вопрос о возможных сроках и месте встречи президентов.Лавров добавил, что российская сторона всегда выступает за то, чтобы встречаться с людьми, готовыми к диалогу, как неоднократно подчеркивал глава государства.Ранее Белый дом заявил, что визит Трампа в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар пройдет с 13 по 16 мая. Как позже сказал журналистам сам Трамп, он вряд ли встретится с российским лидером в Саудовской Аравии, но, вероятно, встреча пройдет после этой поездки.

https://ria.ru/20250425/peskov-2013492176.html

россия

сша

саудовская аравия

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сергей лавров, россия, сша, саудовская аравия, дональд трамп, владимир путин, в мире