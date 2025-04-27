Лавров: Россия готова искать баланс интересов, но не в ущерб целостности
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью телеканалу CBS. В нем он рассказал, на что готова пойти Россия в переговорах с США, а также допустил возращение к диалогу по контролю над вооружениями.
Основные заявления — в материале РИА Новости.
О переговорах с США
- Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, президент США это понимает;
- Москва и Вашингтон не общаются "через микрофон", стороны встречаются и пытаются понять, как достичь баланса интересов:
«
Администрация Трампа заинтересована в поиске такого баланса. Они искренне хотят лучше понять позицию России. И они находят это понимание. И мы лучше понимаем позицию Америки через переговоры, встречи и обсуждения, которые проводим.
- Комментируя возможные сроки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, Лавров отметил, что президенты сами определяют свой график, при этом российская сторона всегда выступает за контакты с готовыми к диалогу людьми;
- Москва не получала предложений о переходе ЗАЭС под совместное управление США и Украины:
«
А если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации "Росатом", под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг.
- Предложений по отмене антироссийских санкций, введенных ранее США, не поступало.
Об ударах по военным объектам Украины
- Россия наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военнослужащими:
«
В отличие от режима Владимира Зеленского, мы никогда целенаправленно не бьем по гражданским объектам. <...> Если вы посмотрите, например, на ситуацию в Курской области, то за последние шесть месяцев среди целей, по которым украинцы открыли огонь, не было ни одной военной.
- Россия продолжит атаковать инфраструктуру, используемую ВСУ, наемниками из иностранных государств и инструкторами, которых европейцы официально направили для помощи в нанесении ударов по российским гражданским объектам.
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О контроле над вооружениями
- Москва и Вашингтон могут вернуться к переговорам по контролю над вооружениями при взаимоуважительном подходе со стороны США:
«
Именно Соединенные Штаты вышли из процесса укрепления стратегической стабильности. Если они захотят вернуться, мы посмотрим, при каких условиях это окажется возможным. Поскольку в доктринальных документах США нас обозначают "противниками", а некоторое время назад американские официальные лица называли нас "врагами", мы хотим понять, что Вашингтон думает о наших отношениях и готов ли он к равноправному, взаимоуважительному диалогу.
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