https://ria.ru/20250427/lavorov-2013714253.html

Лавров: Россия готова искать баланс интересов, но не в ущерб целостности

Лавров: Россия готова искать баланс интересов, но не в ущерб целостности - РИА Новости, 27.04.2025

Лавров: Россия готова искать баланс интересов, но не в ущерб целостности

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью телеканалу CBS. В нем он рассказал, на что готова пойти Россия в переговорах с США, а также допустил... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T18:06:00+03:00

2025-04-27T18:06:00+03:00

2025-04-27T18:45:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью телеканалу CBS. В нем он рассказал, на что готова пойти Россия в переговорах с США, а также допустил возращение к диалогу по контролю над вооружениями.Основные заявления — в материале РИА Новости. О переговорах с СШААдминистрация Трампа заинтересована в поиске такого баланса. Они искренне хотят лучше понять позицию России. И они находят это понимание. И мы лучше понимаем позицию Америки через переговоры, встречи и обсуждения, которые проводим.А если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации "Росатом", под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг.Об ударах по военным объектам УкраиныВ отличие от режима Владимира Зеленского, мы никогда целенаправленно не бьем по гражданским объектам. <...> Если вы посмотрите, например, на ситуацию в Курской области, то за последние шесть месяцев среди целей, по которым украинцы открыли огонь, не было ни одной военной.О контроле над вооружениями Именно Соединенные Штаты вышли из процесса укрепления стратегической стабильности. Если они захотят вернуться, мы посмотрим, при каких условиях это окажется возможным. Поскольку в доктринальных документах США нас обозначают "противниками", а некоторое время назад американские официальные лица называли нас "врагами", мы хотим понять, что Вашингтон думает о наших отношениях и готов ли он к равноправному, взаимоуважительному диалогу.

https://ria.ru/20250425/peregovory-2013185631.html

https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html

https://ria.ru/20250423/kiev-2012991472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров дает интервью CBS News Лавров дает интервью CBS News 2025-04-27T18:06 true PT45M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, дональд трамп, россия, украина, сша, сергей лавров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир путин