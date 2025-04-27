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Лавров: Россия готова искать баланс интересов, но не в ущерб целостности - РИА Новости, 27.04.2025
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18:06 27.04.2025 (обновлено: 18:45 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/lavorov-2013714253.html
Лавров: Россия готова искать баланс интересов, но не в ущерб целостности
Лавров: Россия готова искать баланс интересов, но не в ущерб целостности - РИА Новости, 27.04.2025
Лавров: Россия готова искать баланс интересов, но не в ущерб целостности
Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью телеканалу CBS. В нем он рассказал, на что готова пойти Россия в переговорах с США, а также допустил... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T18:06:00+03:00
2025-04-27T18:45:00+03:00
политика
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью телеканалу CBS. В нем он рассказал, на что готова пойти Россия в переговорах с США, а также допустил возращение к диалогу по контролю над вооружениями.Основные заявления — в материале РИА Новости. О переговорах с СШААдминистрация Трампа заинтересована в поиске такого баланса. Они искренне хотят лучше понять позицию России. И они находят это понимание. И мы лучше понимаем позицию Америки через переговоры, встречи и обсуждения, которые проводим.А если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации "Росатом", под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг.Об ударах по военным объектам УкраиныВ отличие от режима Владимира Зеленского, мы никогда целенаправленно не бьем по гражданским объектам. &lt;...&gt; Если вы посмотрите, например, на ситуацию в Курской области, то за последние шесть месяцев среди целей, по которым украинцы открыли огонь, не было ни одной военной.О контроле над вооружениями Именно Соединенные Штаты вышли из процесса укрепления стратегической стабильности. Если они захотят вернуться, мы посмотрим, при каких условиях это окажется возможным. Поскольку в доктринальных документах США нас обозначают &quot;противниками&quot;, а некоторое время назад американские официальные лица называли нас &quot;врагами&quot;, мы хотим понять, что Вашингтон думает о наших отношениях и готов ли он к равноправному, взаимоуважительному диалогу.
https://ria.ru/20250425/peregovory-2013185631.html
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Лавров дает интервью CBS News
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политика, дональд трамп, россия, украина, сша, сергей лавров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир путин
Политика, Дональд Трамп, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин

Лавров: Россия готова искать баланс интересов, но не в ущерб целостности

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью телеканалу CBS. В нем он рассказал, на что готова пойти Россия в переговорах с США, а также допустил возращение к диалогу по контролю над вооружениями.
Основные заявления — в материале РИА Новости.

О переговорах с США

  • Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, президент США это понимает;
  • Москва и Вашингтон не общаются "через микрофон", стороны встречаются и пытаются понять, как достичь баланса интересов:
«

Администрация Трампа заинтересована в поиске такого баланса. Они искренне хотят лучше понять позицию России. И они находят это понимание. И мы лучше понимаем позицию Америки через переговоры, встречи и обсуждения, которые проводим.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • Комментируя возможные сроки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, Лавров отметил, что президенты сами определяют свой график, при этом российская сторона всегда выступает за контакты с готовыми к диалогу людьми;
  • Москва не получала предложений о переходе ЗАЭС под совместное управление США и Украины:
«
А если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации "Росатом", под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • Предложений по отмене антироссийских санкций, введенных ранее США, не поступало.
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Об ударах по военным объектам Украины

  • Россия наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военнослужащими:
«
В отличие от режима Владимира Зеленского, мы никогда целенаправленно не бьем по гражданским объектам. <...> Если вы посмотрите, например, на ситуацию в Курской области, то за последние шесть месяцев среди целей, по которым украинцы открыли огонь, не было ни одной военной.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • Россия продолжит атаковать инфраструктуру, используемую ВСУ, наемниками из иностранных государств и инструкторами, которых европейцы официально направили для помощи в нанесении ударов по российским гражданским объектам.
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О контроле над вооружениями

  • Москва и Вашингтон могут вернуться к переговорам по контролю над вооружениями при взаимоуважительном подходе со стороны США:
«

Именно Соединенные Штаты вышли из процесса укрепления стратегической стабильности. Если они захотят вернуться, мы посмотрим, при каких условиях это окажется возможным. Поскольку в доктринальных документах США нас обозначают "противниками", а некоторое время назад американские официальные лица называли нас "врагами", мы хотим понять, что Вашингтон думает о наших отношениях и готов ли он к равноправному, взаимоуважительному диалогу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
Глава МИД России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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ПолитикаДональд ТрампРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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