https://ria.ru/20250427/kuzin-2013689543.html

СК: мужчина, обвиняемый в подрыве машины Москалика, дает показания

СК: мужчина, обвиняемый в подрыве машины Москалика, дает показания - РИА Новости, 27.04.2025

СК: мужчина, обвиняемый в подрыве машины Москалика, дает показания

С Игнатом Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах совершенного террористического акта,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T15:05:00+03:00

2025-04-27T15:05:00+03:00

2025-04-27T15:35:00+03:00

убийство генерала москалика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

мария захарова

светлана петренко

александр бастрыкин

балашиха

украина

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. С Игнатом Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах совершенного террористического акта, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. В пятницу Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Позднее ЦОС ФСБ сообщил, что задержан Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб Москалик. "С Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В частности, обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним", - сказала Петренко.

https://ria.ru/20250427/moskalik-2013687814.html

балашиха

украина

россия

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Допрос подозреваемого в теракте против генерала Москалика Допрос подозреваемого в теракте против генерала Москалика. 2025-04-27T15:05 true PT1M19S

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убийство генерала москалика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), мария захарова, светлана петренко, александр бастрыкин, балашиха, украина, россия, общество