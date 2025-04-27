Рейтинг@Mail.ru
СК: мужчина, обвиняемый в подрыве машины Москалика, дает показания - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 27.04.2025 (обновлено: 15:35 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/kuzin-2013689543.html
СК: мужчина, обвиняемый в подрыве машины Москалика, дает показания
СК: мужчина, обвиняемый в подрыве машины Москалика, дает показания - РИА Новости, 27.04.2025
СК: мужчина, обвиняемый в подрыве машины Москалика, дает показания
С Игнатом Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах совершенного террористического акта,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T15:05:00+03:00
2025-04-27T15:35:00+03:00
убийство генерала москалика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
мария захарова
светлана петренко
александр бастрыкин
балашиха
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0f5e04d277781f1281d1e12bdd0fe51.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. С Игнатом Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах совершенного террористического акта, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. В пятницу Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Позднее ЦОС ФСБ сообщил, что задержан Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб Москалик. "С Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В частности, обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним", - сказала Петренко.
https://ria.ru/20250427/moskalik-2013687814.html
балашиха
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Допрос подозреваемого в теракте против генерала Москалика
Допрос подозреваемого в теракте против генерала Москалика.
2025-04-27T15:05
true
PT1M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692140_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7cc06d3a0fee5e4f4522f4568dc730a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
убийство генерала москалика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), мария захарова, светлана петренко, александр бастрыкин, балашиха, украина, россия, общество
Убийство генерала Москалика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Мария Захарова, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Балашиха, Украина, Россия, Общество
СК: мужчина, обвиняемый в подрыве машины Москалика, дает показания

СК: следствие по Кузину продолжается, в его рамках он дает показания о теракте

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. С Игнатом Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах совершенного террористического акта, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В пятницу Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Позднее ЦОС ФСБ сообщил, что задержан Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб Москалик.
"С Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В частности, обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним", - сказала Петренко.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ агента украинских спецслужб Игната Кузина. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Подозреваемый в теракте против генерала Москалика признал вину
Вчера, 14:47
 
Убийство генерала МоскаликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Мария ЗахароваСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинБалашихаУкраинаРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала