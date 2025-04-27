https://ria.ru/20250427/kuzin-2013689543.html
СК: мужчина, обвиняемый в подрыве машины Москалика, дает показания
СК: мужчина, обвиняемый в подрыве машины Москалика, дает показания - РИА Новости, 27.04.2025
СК: мужчина, обвиняемый в подрыве машины Москалика, дает показания
С Игнатом Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах совершенного террористического акта,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T15:05:00+03:00
2025-04-27T15:05:00+03:00
2025-04-27T15:35:00+03:00
убийство генерала москалика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
мария захарова
светлана петренко
александр бастрыкин
балашиха
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. С Игнатом Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах совершенного террористического акта, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. В пятницу Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Позднее ЦОС ФСБ сообщил, что задержан Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб Москалик. "С Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В частности, обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним", - сказала Петренко.
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Допрос подозреваемого в теракте против генерала Москалика
Допрос подозреваемого в теракте против генерала Москалика.
2025-04-27T15:05
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убийство генерала москалика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), мария захарова, светлана петренко, александр бастрыкин, балашиха, украина, россия, общество
Убийство генерала Москалика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Мария Захарова, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Балашиха, Украина, Россия, Общество
СК: мужчина, обвиняемый в подрыве машины Москалика, дает показания
СК: следствие по Кузину продолжается, в его рамках он дает показания о теракте