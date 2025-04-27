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Американский эксперт допустил, что ООН признает Крым российским - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/krym-2013687056.html
Американский эксперт допустил, что ООН признает Крым российским
Американский эксперт допустил, что ООН признает Крым российским - РИА Новости, 27.04.2025
Американский эксперт допустил, что ООН признает Крым российским
Режиссер-документалист, общественный деятель из США Реджинальд Тремблей допустил, что ООН со временем признает российский статус Крыма. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T14:37:00+03:00
2025-04-27T14:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
оон
республика крым
в мире
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Режиссер-документалист, общественный деятель из США Реджинальд Тремблей допустил, что ООН со временем признает российский статус Крыма. "Крым – это часть России… Возможно в будущем произойдет признание Крыма частью России со стороны ООН", - сказал Тремблей РИА Новости. Эксперт подчеркнул, что впервые посетил Крым в 2016 году. "Россия вложила много средств в развитие инфраструктуры полуострова", - сказал Тремблей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250427/gosduma-2013649106.html
https://ria.ru/20250427/peskov-2013681006.html
россия
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россия, украина, оон, республика крым, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, ООН, Республика Крым, В мире, США
Американский эксперт допустил, что ООН признает Крым российским

Документалист из США Тремблей допустил, что ООН признает Крым российским

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Режиссер-документалист, общественный деятель из США Реджинальд Тремблей допустил, что ООН со временем признает российский статус Крыма.
"Крым – это часть России… Возможно в будущем произойдет признание Крыма частью России со стороны ООН", - сказал Тремблей РИА Новости.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
В Госдуме оценили позицию Трампа по статусу Крыма
Вчера, 05:42
Эксперт подчеркнул, что впервые посетил Крым в 2016 году.
"Россия вложила много средств в развитие инфраструктуры полуострова", - сказал Тремблей.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
В Кремле высказались об условиях сделки по Украине
Вчера, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаООНРеспублика КрымВ миреСША
 
 
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