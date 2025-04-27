https://ria.ru/20250427/krym-2013687056.html

Американский эксперт допустил, что ООН признает Крым российским

Американский эксперт допустил, что ООН признает Крым российским - РИА Новости, 27.04.2025

Американский эксперт допустил, что ООН признает Крым российским

Режиссер-документалист, общественный деятель из США Реджинальд Тремблей допустил, что ООН со временем признает российский статус Крыма. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T14:37:00+03:00

2025-04-27T14:37:00+03:00

2025-04-27T14:37:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Режиссер-документалист, общественный деятель из США Реджинальд Тремблей допустил, что ООН со временем признает российский статус Крыма. "Крым – это часть России… Возможно в будущем произойдет признание Крыма частью России со стороны ООН", - сказал Тремблей РИА Новости. Эксперт подчеркнул, что впервые посетил Крым в 2016 году. "Россия вложила много средств в развитие инфраструктуры полуострова", - сказал Тремблей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250427/gosduma-2013649106.html

https://ria.ru/20250427/peskov-2013681006.html

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