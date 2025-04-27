https://ria.ru/20250427/krym-2013649661.html

В США назвали Крым безопасным регионом для туристов

В США назвали Крым безопасным регионом для туристов - РИА Новости, 27.04.2025

В США назвали Крым безопасным регионом для туристов

Крым является безопасным регионом, американцам не следует бояться приезжать на полуостров, заявил РИА Новости режиссер-документалист, общественный деятель из... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T05:50:00+03:00

2025-04-27T05:50:00+03:00

2025-04-27T05:50:00+03:00

россия

украина

сша

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Крым является безопасным регионом, американцам не следует бояться приезжать на полуостров, заявил РИА Новости режиссер-документалист, общественный деятель из США Реджинальд Тремблей. "Крым – безопасный регион для туристов. Абсолютно не надо бояться сюда приезжать. Крымчане будут приветствовать всех американцев, кто приедет сюда с чистым и открытым сердцем", - сказал Тремблей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250427/tramp-2013642113.html

россия

украина

сша

республика крым

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россия, украина, сша, республика крым