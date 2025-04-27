Гибель Михаила Круга: почему с каждым годом в деле все больше вопросов
Михаил Круг
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Более 20 лет прошло с той роковой ночи, когда пули оборвали жизнь "короля русского шансона". Криминальный Тверской беспредел, месть бандитов, семейные тайны или заказное убийство — версии множатся, а правда остается где-то в тени. Кто же на самом деле стоял за убийством Михаила Круга и почему дело, прогремевшее на всю страну, так и не раскрыли?
Творческий путь короля русского шансона
Михаил Воробьев, более известный как Михаил Круг, начал свой творческий путь в 1987 году, победив на конкурсе авторской песни с композицией "Про Афганистан". Поддержка знаменитого барда Евгения Клячкина вдохновила его всерьез заняться музыкой.
В конце 1980-х Круг записал первые любительские альбомы "Тверские улицы" и "Катя", которые так и не вышли. А вот первая уже студийная пластинка "Жиган-Лимон" сделала в 94-м году его известным на всю страну.
А настоящим "королем шансона" Круг стал после выхода песни "Владимирский централ".
Исполнитель активно гастролировал по России, выступал в США, Германии, Израиле, давал концерты в тюрьмах. В 2000 году снялся в фильме "Апрель" в роли криминального авторитета.
Первого июля 2002 года Михаил Круг был убит в собственном доме в Твери. При очень странных обстоятельствах.
Версии о гибели: все пошло не по плану
Основными подозреваемыми в убийстве Круга были члены группировки "Волки" во главе с Владимиром Костенко, известным по кличке Лом. В 2008 году банду разгромили, а одного из ее участников, Александра Агеева, опознала жена шансонье. Однако тогда не удалось доказать его причастность.
В 2012 году другой осужденный член группировки, Александр Осипов, назвал убийцей Дмитрия Веселова. По его словам, Лом хотел надавить на Круга, поручив Агееву и Веселову ограбить дом звезды, чтобы потом вернуть украденное и заставить певца сотрудничать с ним. Но Круг вернулся раньше, чем планировали преступники, и ситуация вышла из-под контроля.
© Следственный комитет Российской ФедерацииАлександр Осипов
© Следственный комитет Российской Федерации
Александр Осипов
В 2019 году Агеев признался, что действительно был в доме Круга, но утверждал, что пришли не воровать, а "убедить" певца. После резкого отказа Веселов застрелил певца.
Проверить эти версии невозможно. В 2003-м году Дмитрия Веселова убил сам Осипов. Найденный в доме Круга пистолет не удалось идентифицировать. Дело закрыли за истечением срока давности.
© Следственный комитет Российской ФедерацииАлександр Агеев во время следственного эксперимента
© Следственный комитет Российской Федерации
Александр Агеев во время следственного эксперимента
Личные мотивы
Звучала версия, что к убийству Круга могла быть причастна его жена Ирина. В качестве мотива указывают её желание построить сольную карьеру: Михаил был против.
Ирина с детства мечтала о сцене, но после замужества и рождения детей сосредоточилась на семье. Они познакомились в 1999 году, когда она работала официанткой, а в 2001-м официально оформили отношения. Их сын родился всего за месяц до трагедии.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Ирина Круг на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии "Виктория"
Певица Ирина Круг на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии "Виктория"
Версия, как выяснилось, надуманная и не имеет подтвержденных фактов.
Однако разногласия в семье Круга все-таки были. Уже после смерти певца в его семье развернулась борьба.
Конфликт из-за наследства
Имя легендарного шансонье вновь оказалось в центре внимания из-за конфликта вокруг его особняка в Твери. После смерти артиста дом поделили между его старшим сыном Дмитрием Воробьевым и сестрой Круга Ольгой Медведевой.
Дмитрий решил продать свою половину, объясняя это неразрешимыми разногласиями с тетей. Медведева хотела выкупить его долю по заниженной цене, планировала организовать в доме музей, а также утверждала, что является "единственной хозяйкой" имущества.
Певец и поэт Михаил Круг
"Я не могу даже во двор выйти – постоянно водят экскурсии", – жалуется сын певца.
При этом сама Медведева отрицает конфликт: "У нас все нормально, пусть говорят что хотят".
Ситуация осложняется тем, что помещения юридически не разделены — оба собственника имеют право пользоваться всем домом.
© Фото : StauffenbergМогила Михаила Круга на Дмитрово-Черкасском кладбище Твери
© Фото : Stauffenberg
Могила Михаила Круга на Дмитрово-Черкасском кладбище Твери
Тем временем младший сын артиста Александр Круг в сознательном возрасте тяжело переживал гибель папы. У него были нервные срывы, но помощь и поддержка матери помогли справиться со всем трудностями.
Смерть Михаила Круга оставила незаживающую рану в русской культуре. Его песни — "Владимирский централ", "Мадам", "Золотые купола" – звучат до сих пор. Фанаты каждый год приходят к его дому в Твери, чтобы почтить память короля шансона. Музыка пережила своего творца.