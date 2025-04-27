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В Германии оценили готовность Запада идти на компромиссы по Украине - РИА Новости, 27.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:42 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/kompromiss-2013639988.html
В Германии оценили готовность Запада идти на компромиссы по Украине
В Германии оценили готовность Запада идти на компромиссы по Украине - РИА Новости, 27.04.2025
В Германии оценили готовность Запада идти на компромиссы по Украине
Компромиссов по Украине от Запада в ближайшее время ждать не стоит, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил немецкий стратегический консультант и... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T00:42:00+03:00
2025-04-27T00:42:00+03:00
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сша
евросоюз
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Компромиссов по Украине от Запада в ближайшее время ждать не стоит, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич, комментируя провал ВСУ в Курской области и оценивая готовность Запада в этой связи идти на компромиссы в украинском конфликте. По его словам, переговоры в первую очередь ведутся между США и Россией, и говорить о Западе в целом в данном контексте некорректно. При этом Вашингтон сосредоточился не столько на украинском конфликте, сколько на более широкой проблематике, считает эксперт. "Для Вашингтона так называемые мирные переговоры с Россией касаются вопросов, которые геополитически и геостратегически значительно превосходят рамки конфликта на Украине. Поэтому тактические изменения на местах имеют лишь точечное значение для переговорного процесса, и ожидать компромиссов на данном этапе не приходится... Основное внимание США и их переговорщиков сосредоточено на российско-американских отношениях и возможных аспектах в области экономической политики, которые особенно остро стоят именно для США. Что касается хода боевых действий, то, по моему мнению, это США затрагивает лишь косвенно и интересует их мало", - сказал Колунджич. Евросоюз же фактически не участвует в переговорном процессе, добавил эксперт. "Внимание нужно сосредоточить на США, поскольку страны ЕС фактически сами себя дисквалифицировали из переговорного процесса", - считает собеседник агентства. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250427/sabotazh-2013639802.html
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россия, сша, евросоюз, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Украина
В Германии оценили готовность Запада идти на компромиссы по Украине

Аналитик Колунджич: не стоит ждать компромиссов по Украине от Запада

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Компромиссов по Украине от Запада в ближайшее время ждать не стоит, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич, комментируя провал ВСУ в Курской области и оценивая готовность Запада в этой связи идти на компромиссы в украинском конфликте.
По его словам, переговоры в первую очередь ведутся между США и Россией, и говорить о Западе в целом в данном контексте некорректно. При этом Вашингтон сосредоточился не столько на украинском конфликте, сколько на более широкой проблематике, считает эксперт.
"Для Вашингтона так называемые мирные переговоры с Россией касаются вопросов, которые геополитически и геостратегически значительно превосходят рамки конфликта на Украине. Поэтому тактические изменения на местах имеют лишь точечное значение для переговорного процесса, и ожидать компромиссов на данном этапе не приходится... Основное внимание США и их переговорщиков сосредоточено на российско-американских отношениях и возможных аспектах в области экономической политики, которые особенно остро стоят именно для США. Что касается хода боевых действий, то, по моему мнению, это США затрагивает лишь косвенно и интересует их мало", - сказал Колунджич.
Евросоюз же фактически не участвует в переговорном процессе, добавил эксперт.
"Внимание нужно сосредоточить на США, поскольку страны ЕС фактически сами себя дисквалифицировали из переговорного процесса", - считает собеседник агентства.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
Подразделения ВСУ 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАЕвросоюзВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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