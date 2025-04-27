Рейтинг@Mail.ru
Китай вышел на первое место в мире по атомной энергетике - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/kitay-2013652076.html
Китай вышел на первое место в мире по атомной энергетике
Китай вышел на первое место в мире по атомной энергетике - РИА Новости, 27.04.2025
Китай вышел на первое место в мире по атомной энергетике
Китай впервые вышел на первое место в мире по общему масштабу ядерной энергетики, говорится в опубликованном в воскресенье докладе Китайской ассоциации ядерной... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T06:53:00+03:00
2025-04-27T06:53:00+03:00
в мире
китай
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Китай впервые вышел на первое место в мире по общему масштабу ядерной энергетики, говорится в опубликованном в воскресенье докладе Китайской ассоциации ядерной энергетики. "На данный момент в Китае эксплуатируются, строятся и одобрены к строительству 102 атомных энергоблока общей установленной мощностью 113 миллионов киловатт. По общему масштабу ядерной энергетики Китай впервые вышел на первое место в мире", - говорится в докладе "Отчет о развитии ядерной энергетики Китая - 2025". Отмечается, что в настоящее время в Китае ведется строительство 28 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 33,65 миллиона киловатт, и по установленной мощности строящихся энергоблоков Китай лидирует в мире уже 18 лет подряд. "В Китае в коммерческой эксплуатации находятся 58 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 60,96 миллиона киловатт. Кроме того, производство атомной энергии в нашей стране продолжает расти", - добавили авторы доклада. Подчеркивается, что в 2024 году совокупная выработка электроэнергии на действующих атомных энергоблоках Китая достигла 444,7 миллиарда киловатт-часов, что составляет 4,72% от выработки всей электроэнергии в стране, по этому показателю Китай занимает второе место в мире.
https://ria.ru/20250413/kitay-2010962354.html
https://ria.ru/20240208/aes-1926125565.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, наука
В мире, Китай, Наука
Китай вышел на первое место в мире по атомной энергетике

КНР вышла на первое место в мире по общему масштабу ядерной энергетики

© Flickr / Gene ZhangФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Китай впервые вышел на первое место в мире по общему масштабу ядерной энергетики, говорится в опубликованном в воскресенье докладе Китайской ассоциации ядерной энергетики.
"На данный момент в Китае эксплуатируются, строятся и одобрены к строительству 102 атомных энергоблока общей установленной мощностью 113 миллионов киловатт. По общему масштабу ядерной энергетики Китай впервые вышел на первое место в мире", - говорится в докладе "Отчет о развитии ядерной энергетики Китая - 2025".
Строительство атомной электростанции Фуцин в Китае - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Китай провел учения по обеспечению ядерной безопасности на АЭС
13 апреля, 06:41
Отмечается, что в настоящее время в Китае ведется строительство 28 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 33,65 миллиона киловатт, и по установленной мощности строящихся энергоблоков Китай лидирует в мире уже 18 лет подряд.
"В Китае в коммерческой эксплуатации находятся 58 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 60,96 миллиона киловатт. Кроме того, производство атомной энергии в нашей стране продолжает расти", - добавили авторы доклада.
Подчеркивается, что в 2024 году совокупная выработка электроэнергии на действующих атомных энергоблоках Китая достигла 444,7 миллиарда киловатт-часов, что составляет 4,72% от выработки всей электроэнергии в стране, по этому показателю Китай занимает второе место в мире.
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Китай обеспокоен планом Японии по сбросу воды с АЭС "Фукусима"
8 февраля 2024, 12:12
 
В миреКитайНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала