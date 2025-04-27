https://ria.ru/20250427/kitay-2013652076.html

Китай вышел на первое место в мире по атомной энергетике

Китай вышел на первое место в мире по атомной энергетике - РИА Новости, 27.04.2025

Китай вышел на первое место в мире по атомной энергетике

Китай впервые вышел на первое место в мире по общему масштабу ядерной энергетики, говорится в опубликованном в воскресенье докладе Китайской ассоциации ядерной... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T06:53:00+03:00

2025-04-27T06:53:00+03:00

2025-04-27T06:53:00+03:00

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ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Китай впервые вышел на первое место в мире по общему масштабу ядерной энергетики, говорится в опубликованном в воскресенье докладе Китайской ассоциации ядерной энергетики. "На данный момент в Китае эксплуатируются, строятся и одобрены к строительству 102 атомных энергоблока общей установленной мощностью 113 миллионов киловатт. По общему масштабу ядерной энергетики Китай впервые вышел на первое место в мире", - говорится в докладе "Отчет о развитии ядерной энергетики Китая - 2025". Отмечается, что в настоящее время в Китае ведется строительство 28 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 33,65 миллиона киловатт, и по установленной мощности строящихся энергоблоков Китай лидирует в мире уже 18 лет подряд. "В Китае в коммерческой эксплуатации находятся 58 атомных энергоблоков общей установленной мощностью 60,96 миллиона киловатт. Кроме того, производство атомной энергии в нашей стране продолжает расти", - добавили авторы доклада. Подчеркивается, что в 2024 году совокупная выработка электроэнергии на действующих атомных энергоблоках Китая достигла 444,7 миллиарда киловатт-часов, что составляет 4,72% от выработки всей электроэнергии в стране, по этому показателю Китай занимает второе место в мире.

https://ria.ru/20250413/kitay-2010962354.html

https://ria.ru/20240208/aes-1926125565.html

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в мире, китай, наука