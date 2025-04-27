https://ria.ru/20250427/kitaj-2013735322.html

Китай обвинил Филиппины в нарушении суверенитета

Китай обвинил Филиппины в нарушении суверенитета - РИА Новости, 27.04.2025

Китай обвинил Филиппины в нарушении суверенитета

Китай в воскресенье обвинил Филиппины в нарушении суверенитета из-за высадки их граждан на спорном рифе Тесянь в Южно-Китайском море, заявил официальный... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T22:22:00+03:00

2025-04-27T22:22:00+03:00

2025-04-27T22:22:00+03:00

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китай

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южно-китайское море

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ПЕКИН, 27 апр – РИА Новости. Китай в воскресенье обвинил Филиппины в нарушении суверенитета из-за высадки их граждан на спорном рифе Тесянь в Южно-Китайском море, заявил официальный представитель управления береговой охраны КНР Лю Дэцзюнь. "Двадцать седьмого апреля шесть филиппинских граждан незаконно высадились на рифе Тесянь, несмотря на предупреждения и отговоры китайской стороны. Сотрудники правоохранительных органов береговой охраны Китая высадились на рифе, провели проверку и приняли меры в соответствии с законом", - заявил Лю Дэцзюнь, слова которого приводятся в заявлении в официальном аккаунте управления береговой охраны КНР в соцсети WeChat. Какие именно меры были приняты в отношении граждан Филиппин, не уточняется. Он подчеркнул, что "Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша (Спратли), включая риф Тесянь, и прилегающей к ним морской акваторией". "Действия Филиппин нарушают территориальный суверенитет Китая, нарушают "Декларацию о поведении сторон в Южно-Китайском море", подрывают мир и стабильность в Южно-Китайском море. Мы призываем Филиппины немедленно прекратить нарушения", - заявил Лю Дэцзюнь. Ранее на этой неделе издание "Хуаньцю Шибао" опубликовало фотографии и сообщило о том, что в середине апреля этого года сотрудники береговой охраны Китая высадились на рифе Тесянь в рамках проведения инспекции островов и рифов для сбора доказательств незаконной деятельности Филиппин. Кроме того, сообщили в газете, "сотрудники правоохранительных органов береговой охраны Китая развернули на рифе Тесянь пятизвёздный красный флаг (государственный флаг КНР) в качестве декларации суверенитета, а также убрали оставшиеся на рифе Тесянь пластиковые бутылки, деревянные палки и другой мусор". В конце января 2025 года береговая охрана Китая вытеснила два филиппинских судна из морской акватории вблизи рифа Тесянь. По словам Лю Дэцзюня, филиппинская сторона пыталась незаконно высадиться на рифе и собрать образцы песка. В последнее время на спорных участках в Южно-Китайском море, на которые претендуют одновременно Китай и Филиппины, неоднократно возникали инциденты с судами двух сторон, в том числе серьезные, во время которых корабли береговой охраны КНР применяли водометные пушки, чтобы отогнать корабли береговой охраны Филиппин за пределы спорного участка. КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь. В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины и другие государства региона.

https://ria.ru/20250421/kitay-2012437034.html

https://ria.ru/20250125/kitaj-1995435757.html

https://ria.ru/20241204/filippiny-1987222259.html

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в мире, китай, филиппины, южно-китайское море