https://ria.ru/20250427/kiev-2013735129.html

"Стала началом": в Киеве подвели итог авантюры в Курской области

"Стала началом": в Киеве подвели итог авантюры в Курской области - РИА Новости, 27.04.2025

"Стала началом": в Киеве подвели итог авантюры в Курской области

Разгром ВСУ в Курской области стал началом капитуляции киевского режима, заявил депутат Рады Артем Дмитрук в Telegram. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T22:18:00+03:00

2025-04-27T22:18:00+03:00

2025-04-27T22:18:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Разгром ВСУ в Курской области стал началом капитуляции киевского режима, заявил депутат Рады Артем Дмитрук в Telegram.Как отметил политик, в Киеве с самого начала повесили на него ярлык "врага народа" из-за его слов о бессмысленности этой авантюры."Сегодня — десятки тысяч погибших, сотни тысяч обездоленных семей, тысячи единиц потерянной техники, утрата позиций на других направлениях. По сути, Курская область стала началом полного провала — "капитуляции", — считает Дмитрук.В субботу президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Курской области. Глава государства поздравил весь личный состав с победой и отметил, что этот успех российских военных приближает конец неонацистского режима в Киеве. ВСУ понесли огромные потери, в том числе среди наиболее боеспособных сил, оснащенных западной техникой, указал Путин.Как уточнил Герасимов, российские войска освободили последний населенный пункт в Курской области — село Горналь, чем завершили разгром украинских формирований в регионе. Потери врага составили 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20250427/zelenskiy-2013688902.html

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