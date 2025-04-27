Рейтинг@Mail.ru
"Стала началом": в Киеве подвели итог авантюры в Курской области - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:18 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/kiev-2013735129.html
"Стала началом": в Киеве подвели итог авантюры в Курской области
"Стала началом": в Киеве подвели итог авантюры в Курской области - РИА Новости, 27.04.2025
"Стала началом": в Киеве подвели итог авантюры в Курской области
Разгром ВСУ в Курской области стал началом капитуляции киевского режима, заявил депутат Рады Артем Дмитрук в Telegram. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T22:18:00+03:00
2025-04-27T22:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012498657_0:86:2989:1767_1920x0_80_0_0_f285334a5ed86fe5b984de8fbde009b8.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Разгром ВСУ в Курской области стал началом капитуляции киевского режима, заявил депутат Рады Артем Дмитрук в Telegram.Как отметил политик, в Киеве с самого начала повесили на него ярлык "врага народа" из-за его слов о бессмысленности этой авантюры."Сегодня — десятки тысяч погибших, сотни тысяч обездоленных семей, тысячи единиц потерянной техники, утрата позиций на других направлениях. По сути, Курская область стала началом полного провала — "капитуляции", — считает Дмитрук.В субботу президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Курской области. Глава государства поздравил весь личный состав с победой и отметил, что этот успех российских военных приближает конец неонацистского режима в Киеве. ВСУ понесли огромные потери, в том числе среди наиболее боеспособных сил, оснащенных западной техникой, указал Путин.Как уточнил Герасимов, российские войска освободили последний населенный пункт в Курской области — село Горналь, чем завершили разгром украинских формирований в регионе. Потери врага составили 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20250427/zelenskiy-2013688902.html
https://ria.ru/20250427/zelenskiy-2013730733.html
россия
курская область
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012498657_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_8807b8395c6a91bee0b1e045e53545f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, киев, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Владимир Путин, Валерий Герасимов
"Стала началом": в Киеве подвели итог авантюры в Курской области

Нардеп Дмитрук: провал ВСУ в Курской области стал началом капитуляции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в Курской области
Российские военные в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военные в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Разгром ВСУ в Курской области стал началом капитуляции киевского режима, заявил депутат Рады Артем Дмитрук в Telegram.
Как отметил политик, в Киеве с самого начала повесили на него ярлык "врага народа" из-за его слов о бессмысленности этой авантюры.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
"Все почему-то забывают": в Раде раскрыли животный страх Зеленского
Вчера, 14:54
"Сегодня — десятки тысяч погибших, сотни тысяч обездоленных семей, тысячи единиц потерянной техники, утрата позиций на других направлениях. По сути, Курская область стала началом полного провала — "капитуляции", — считает Дмитрук.
В субботу президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Курской области. Глава государства поздравил весь личный состав с победой и отметил, что этот успех российских военных приближает конец неонацистского режима в Киеве. ВСУ понесли огромные потери, в том числе среди наиболее боеспособных сил, оснащенных западной техникой, указал Путин.
Как уточнил Герасимов, российские войска освободили последний населенный пункт в Курской области — село Горналь, чем завершили разгром украинских формирований в регионе. Потери врага составили 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
"Русские нам не враги": в США поставили Зеленского на место
Вчера, 21:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаКиевВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала