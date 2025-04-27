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Киев и Вашингтон договорились не включать помощь США в соглашение по недрам - РИА Новости, 27.04.2025
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22:07 27.04.2025 (обновлено: 23:43 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/kiev-2013734804.html
Киев и Вашингтон договорились не включать помощь США в соглашение по недрам
Киев и Вашингтон договорились не включать помощь США в соглашение по недрам - РИА Новости, 27.04.2025
Киев и Вашингтон договорились не включать помощь США в соглашение по недрам
Вашингтон и Киев договорились не включать ранее предоставленную американскую помощь в соглашение о недрах в качестве долгового обязательства, сообщил... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T22:07:00+03:00
2025-04-27T23:43:00+03:00
в мире
киев
вашингтон (штат)
сша
денис шмыгаль
скотт бессент
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вашингтон и Киев договорились не включать ранее предоставленную американскую помощь в соглашение о недрах в качестве долгового обязательства, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале."Важная встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между нашими странами &lt;...&gt; Есть хороший прогресс &lt;...&gt; Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается (американская. — Прим. ред.) помощь, предоставленная до его подписания", — написал он.По словам Шмыгаля, Киев определил красные линии: соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, не противоречить конституции и законодательству страны и быть ратифицировано Верховной радой. Премьер также заявил, что у Украины "уже есть подтвержденные 50 миллиардов долларов доходов от замороженных российских активов". Кроме того, он предложил ввести специальные пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направлять в фонд восстановления республики.Подписание сделки по украинским недрам сорвалось в конце февраля после скандальной перепалки, устроенной Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее американский президент Дональд Трамп позже отметил, что все же ожидает от Киева заключения соглашения.По информации СМИ, новый вариант документа предполагает возврат Украиной средств за всю оказанную ей американскую помощь, а также пересекает почти все красные линии, согласованные с Вашингтоном. Кроме того, он лишает страну части суверенитета и противоречит ее планам в будущем вступить в ЕС. При этом в середине апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что США после переговоров с представителями Киева в три раза снизили требования по возврату выделенных Украине денег.
https://ria.ru/20250411/nedra-2010654721.html
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в мире, киев, вашингтон (штат), сша, денис шмыгаль, скотт бессент, владимир зеленский, верховная рада украины, евросоюз, украина
В мире, Киев, Вашингтон (штат), США, Денис Шмыгаль, Скотт Бессент, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Украина
Киев и Вашингтон договорились не включать помощь США в соглашение по недрам

Шмыгаль: США согласились не включать помощь Украине в соглашение о недрах

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вашингтон и Киев договорились не включать ранее предоставленную американскую помощь в соглашение о недрах в качестве долгового обязательства, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
"Важная встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между нашими странами <...> Есть хороший прогресс <...> Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается (американская. — Прим. ред.) помощь, предоставленная до его подписания", — написал он.
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По словам Шмыгаля, Киев определил красные линии: соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, не противоречить конституции и законодательству страны и быть ратифицировано Верховной радой.
Премьер также заявил, что у Украины "уже есть подтвержденные 50 миллиардов долларов доходов от замороженных российских активов". Кроме того, он предложил ввести специальные пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направлять в фонд восстановления республики.
Подписание сделки по украинским недрам сорвалось в конце февраля после скандальной перепалки, устроенной Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее американский президент Дональд Трамп позже отметил, что все же ожидает от Киева заключения соглашения.
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По информации СМИ, новый вариант документа предполагает возврат Украиной средств за всю оказанную ей американскую помощь, а также пересекает почти все красные линии, согласованные с Вашингтоном. Кроме того, он лишает страну части суверенитета и противоречит ее планам в будущем вступить в ЕС.
При этом в середине апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что США после переговоров с представителями Киева в три раза снизили требования по возврату выделенных Украине денег.
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