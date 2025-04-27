https://ria.ru/20250427/khusity--2013657209.html

Хуситы заявили об атаке на авиабазу "Неватим" на юге Израиля

Хуситы заявили об атаке на авиабазу "Неватим" на юге Израиля - РИА Новости, 27.04.2025

Хуситы заявили об атаке на авиабазу "Неватим" на юге Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о второй за сутки ракетной атаке на авиабазу "Неватим" на юге... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T08:41:00+03:00

2025-04-27T08:41:00+03:00

2025-04-27T08:55:00+03:00

израиль

йемен

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

палестина

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg

ДОХА, 27 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о второй за сутки ракетной атаке на авиабазу "Неватим" на юге Израиля."Мы провели военную операцию против авиабазы ​​"Неватим" в районе Негев на юге оккупированной Палестины. Операция в Негеве проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты и успешно достигла своей цели", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.В субботу они также объявили о запуске гиперзвуковой ракеты "Палестина-2" по авиабазе "Неватим" на юге Израиля.

https://ria.ru/20250426/udar-2013616350.html

израиль

йемен

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, йемен, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, палестина, ансар алла