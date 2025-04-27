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Хуситы заявили об атаке на авиабазу "Неватим" на юге Израиля - РИА Новости, 27.04.2025
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08:41 27.04.2025 (обновлено: 08:55 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/khusity--2013657209.html
Хуситы заявили об атаке на авиабазу "Неватим" на юге Израиля
Хуситы заявили об атаке на авиабазу "Неватим" на юге Израиля - РИА Новости, 27.04.2025
Хуситы заявили об атаке на авиабазу "Неватим" на юге Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о второй за сутки ракетной атаке на авиабазу "Неватим" на юге... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T08:41:00+03:00
2025-04-27T08:55:00+03:00
израиль
йемен
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
палестина
ансар алла
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ДОХА, 27 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о второй за сутки ракетной атаке на авиабазу "Неватим" на юге Израиля."Мы провели военную операцию против авиабазы ​​"Неватим" в районе Негев на юге оккупированной Палестины. Операция в Негеве проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты и успешно достигла своей цели", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.В субботу они также объявили о запуске гиперзвуковой ракеты "Палестина-2" по авиабазе "Неватим" на юге Израиля.
https://ria.ru/20250426/udar-2013616350.html
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израиль, йемен, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, палестина, ансар алла
Израиль, Йемен, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Палестина, Ансар Алла
Хуситы заявили об атаке на авиабазу "Неватим" на юге Израиля

Хуситы заявили о второй за сутки атаке на авиабазу "Неватим" на юге Израиля

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 27 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о второй за сутки ракетной атаке на авиабазу "Неватим" на юге Израиля.
«
"Мы провели военную операцию против авиабазы ​​"Неватим" в районе Негев на юге оккупированной Палестины. Операция в Негеве проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты и успешно достигла своей цели", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
В субботу они также объявили о запуске гиперзвуковой ракеты "Палестина-2" по авиабазе "Неватим" на юге Израиля.
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ИзраильЙеменВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуПалестинаАнсар Алла
 
 
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