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Врач назвала ключевой симптом холеры - РИА Новости, 27.04.2025
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03:47 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/kholera-2013645997.html
Врач назвала ключевой симптом холеры
Врач назвала ключевой симптом холеры - РИА Новости, 27.04.2025
Врач назвала ключевой симптом холеры
Ключевым симптомом холеры является диарейный синдром, при этом обычно отсутствуют лихорадка и боли в животе, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T03:47:00+03:00
2025-04-27T03:47:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ключевым симптомом холеры является диарейный синдром, при этом обычно отсутствуют лихорадка и боли в животе, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Ольга Зыкова. Ранее завозной случай холеры был выявлен в Подмосковье у мужчины 40 лет, прилетевшего из Индии 21 апреля в Москву. По предварительным данным, он пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в разных кафе. Позже еще один случай заболевания был выявлен у жителя Воронежской области, который прибыл тем же рейсом из Индии. Оба мужчины госпитализированы, противоэпидемические мероприятия продолжаются, рисков распространения заболевания нет. "Ключевым клиническим проявлением холеры является диарейный синдром, характеризующийся обильным жидким стулом. При этом, как правило, отсутствуют лихорадка и боли в животе, что затрудняет самостоятельную диагностику", - рассказала Зыкова. Она отметила, что при возникновении любых сомнений относительно состояния необходимо незамедлительно обратиться за медпомощью в ближайшее лечебное учреждение, избегая самолечения. "Индия относится к эндемичным по холере регионам. В связи с этим, путешественникам настоятельно рекомендуется употреблять только фильтрованную воду. Несмотря на это, гарантий полной защиты от заражения холерой нет, особенно при употреблении продуктов питания, приобретенных на рынках или в сомнительных кафе, где санитарные условия могут быть не всегда удовлетворительными", - пояснила специалист. Она уточнила, что холера – это острое инфекционное заболевание, распространяющееся преимущественно фекально-оральным путем, в основном через загрязненные руки и предметы обихода, которыми пользовался больной. "Важно понимать, что человек становится заразным только при наличии клинических проявлений холеры, таких как обильный жидкий стул и возможная рвота. Следовательно, если у инфицированного отсутствуют выраженные симптомы, риск заражения для окружающих, например, во время его транспортировки, крайне низок при условии соблюдения элементарных правил гигиены", - рассказала Зыкова. Специалист подчеркнула, что необходима дезинфекция всех предметов ухода человека, заболевшего холерой. Посуду, столовые приборы и полотенца, которыми пользовался больной, следует тщательно обрабатывать. "Однако стоит учитывать, что холерные вибрионы не отличаются высокой устойчивостью во внешней среде, поэтому риск заражения через бытовые предметы при условии их надлежащей обработки минимален", - добавила она.
https://ria.ru/20250426/kholera-2013548809.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), москва, россия
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия
Врач назвала ключевой симптом холеры

Эпидемиолог Зыкова: главным симптомом холеры является диарейный синдром

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ключевым симптомом холеры является диарейный синдром, при этом обычно отсутствуют лихорадка и боли в животе, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Ольга Зыкова.
Ранее завозной случай холеры был выявлен в Подмосковье у мужчины 40 лет, прилетевшего из Индии 21 апреля в Москву. По предварительным данным, он пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в разных кафе. Позже еще один случай заболевания был выявлен у жителя Воронежской области, который прибыл тем же рейсом из Индии. Оба мужчины госпитализированы, противоэпидемические мероприятия продолжаются, рисков распространения заболевания нет.
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"Ключевым клиническим проявлением холеры является диарейный синдром, характеризующийся обильным жидким стулом. При этом, как правило, отсутствуют лихорадка и боли в животе, что затрудняет самостоятельную диагностику", - рассказала Зыкова.
Она отметила, что при возникновении любых сомнений относительно состояния необходимо незамедлительно обратиться за медпомощью в ближайшее лечебное учреждение, избегая самолечения.
"Индия относится к эндемичным по холере регионам. В связи с этим, путешественникам настоятельно рекомендуется употреблять только фильтрованную воду. Несмотря на это, гарантий полной защиты от заражения холерой нет, особенно при употреблении продуктов питания, приобретенных на рынках или в сомнительных кафе, где санитарные условия могут быть не всегда удовлетворительными", - пояснила специалист.
Она уточнила, что холера – это острое инфекционное заболевание, распространяющееся преимущественно фекально-оральным путем, в основном через загрязненные руки и предметы обихода, которыми пользовался больной.
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"Важно понимать, что человек становится заразным только при наличии клинических проявлений холеры, таких как обильный жидкий стул и возможная рвота. Следовательно, если у инфицированного отсутствуют выраженные симптомы, риск заражения для окружающих, например, во время его транспортировки, крайне низок при условии соблюдения элементарных правил гигиены", - рассказала Зыкова.
Специалист подчеркнула, что необходима дезинфекция всех предметов ухода человека, заболевшего холерой. Посуду, столовые приборы и полотенца, которыми пользовался больной, следует тщательно обрабатывать.
"Однако стоит учитывать, что холерные вибрионы не отличаются высокой устойчивостью во внешней среде, поэтому риск заражения через бытовые предметы при условии их надлежащей обработки минимален", - добавила она.
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