Рейтинг@Mail.ru
Число жертв наезда машины на толпу в Ванкувере увеличилось до 11 - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 27.04.2025 (обновлено: 20:01 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/kanada-2013724241.html
Число жертв наезда машины на толпу в Ванкувере увеличилось до 11
Число жертв наезда машины на толпу в Ванкувере увеличилось до 11 - РИА Новости, 27.04.2025
Число жертв наезда машины на толпу в Ванкувере увеличилось до 11
Число погибших в результате наезда автомобиля на толпу на фестивале в Ванкувере достигло 11 человек, мотив водителя остается неизвестным, сообщил заместитель... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T19:48:00+03:00
2025-04-27T20:01:00+03:00
ванкувер
в мире
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013659726_0:141:507:426_1920x0_80_0_0_828e2157fe61eb33fe1e699307a9e845.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число погибших в результате наезда автомобиля на толпу на фестивале в Ванкувере достигло 11 человек, мотив водителя остается неизвестным, сообщил заместитель начальника полиции Ванкувера Стив Раи.Ранее полиция сообщала о девяти погибших в результате происшествия."На данный момент подтверждены смерти 11 человек (в результате ЧП - ред.)", - заявил Раи во время пресс-конференции с журналистами, добавив, что число жертв еще может возрасти.По словам заместителя начальника полиции, мотив преступления остается неизвестным. Задержанный на месте происшествия водитель ранее взаимодействовал с полицией и медицинскими специалистами из-за своего психического здоровья, отметил Раи.Как ранее сообщала полиция, автомобиль въехал в толпу в городском районе Саут-Ванкувер на филиппинском фестивале в честь Дня Лапу-Лапу, водитель был задержан на месте происшествия. Как сообщал канадский телеканал Global News, в результате наезда погибли по меньшей мере восемь человек, включая ребенка, еще шестеро пострадали.Ранее полиция Ванкувера заявила, что наезд автомобиля на толпу во время филиппинского культурного фестиваля пока не рассматривается как теракт.
https://ria.ru/20250303/naezd-2002819665.html
https://ria.ru/20250315/belgrad-2005188612.html
ванкувер
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013659726_0:94:507:474_1920x0_80_0_0_3cc0a914fb0d612874507c292fe0e047.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ванкувер, в мире, канада
Ванкувер, В мире, Канада
Число жертв наезда машины на толпу в Ванкувере увеличилось до 11

Полиция Ванкувера сообщила об 11 погибших после наезда автомобиля на толпу

© Фото : соцсетиАвтомобиль, который врезался в толпу на фестивале в Ванкувере, Канада
Автомобиль, который врезался в толпу на фестивале в Ванкувере, Канада - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : соцсети
Автомобиль, который врезался в толпу на фестивале в Ванкувере, Канада
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число погибших в результате наезда автомобиля на толпу на фестивале в Ванкувере достигло 11 человек, мотив водителя остается неизвестным, сообщил заместитель начальника полиции Ванкувера Стив Раи.
Ранее полиция сообщала о девяти погибших в результате происшествия.
Автомобиль, наехавший на толпу в Мангейме, Германия - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
СМИ раскрыли личность подозреваемого в наезде на толпу в Мангейме
3 марта, 17:48
"На данный момент подтверждены смерти 11 человек (в результате ЧП - ред.)", - заявил Раи во время пресс-конференции с журналистами, добавив, что число жертв еще может возрасти.
По словам заместителя начальника полиции, мотив преступления остается неизвестным. Задержанный на месте происшествия водитель ранее взаимодействовал с полицией и медицинскими специалистами из-за своего психического здоровья, отметил Раи.
Как ранее сообщала полиция, автомобиль въехал в толпу в городском районе Саут-Ванкувер на филиппинском фестивале в честь Дня Лапу-Лапу, водитель был задержан на месте происшествия. Как сообщал канадский телеканал Global News, в результате наезда погибли по меньшей мере восемь человек, включая ребенка, еще шестеро пострадали.
Ранее полиция Ванкувера заявила, что наезд автомобиля на толпу во время филиппинского культурного фестиваля пока не рассматривается как теракт.
Машина въехала в толпу на митинге протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В Белграде машина въехала в толпу протестующих
15 марта, 14:28
 
ВанкуверВ миреКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала