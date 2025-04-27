https://ria.ru/20250427/kanada-2013724241.html

Число жертв наезда машины на толпу в Ванкувере увеличилось до 11

Число жертв наезда машины на толпу в Ванкувере увеличилось до 11 - РИА Новости, 27.04.2025

Число жертв наезда машины на толпу в Ванкувере увеличилось до 11

Число погибших в результате наезда автомобиля на толпу на фестивале в Ванкувере достигло 11 человек, мотив водителя остается неизвестным, сообщил заместитель... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T19:48:00+03:00

2025-04-27T19:48:00+03:00

2025-04-27T20:01:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число погибших в результате наезда автомобиля на толпу на фестивале в Ванкувере достигло 11 человек, мотив водителя остается неизвестным, сообщил заместитель начальника полиции Ванкувера Стив Раи.Ранее полиция сообщала о девяти погибших в результате происшествия."На данный момент подтверждены смерти 11 человек (в результате ЧП - ред.)", - заявил Раи во время пресс-конференции с журналистами, добавив, что число жертв еще может возрасти.По словам заместителя начальника полиции, мотив преступления остается неизвестным. Задержанный на месте происшествия водитель ранее взаимодействовал с полицией и медицинскими специалистами из-за своего психического здоровья, отметил Раи.Как ранее сообщала полиция, автомобиль въехал в толпу в городском районе Саут-Ванкувер на филиппинском фестивале в честь Дня Лапу-Лапу, водитель был задержан на месте происшествия. Как сообщал канадский телеканал Global News, в результате наезда погибли по меньшей мере восемь человек, включая ребенка, еще шестеро пострадали.Ранее полиция Ванкувера заявила, что наезд автомобиля на толпу во время филиппинского культурного фестиваля пока не рассматривается как теракт.

https://ria.ru/20250303/naezd-2002819665.html

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ванкувер, в мире, канада