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Израиль заявил об атаке на склад с ракетами "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 27.04.2025
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22:37 27.04.2025 (обновлено: 22:56 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/izrail-2013736863.html
Израиль заявил об атаке на склад с ракетами "Хезболлы" в Ливане
Израиль заявил об атаке на склад с ракетами "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 27.04.2025
Израиль заявил об атаке на склад с ракетами "Хезболлы" в Ливане
ВВС Израиля нанесли удар по складу с высокоточными ракетами движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута, которые представляли угрозу еврейскому государству,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T22:37:00+03:00
2025-04-27T22:56:00+03:00
в мире
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биньямин нетаньяху
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по складу с высокоточными ракетами движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута, которые представляли угрозу еврейскому государству, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху "По указанию премьер-министра Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по инфраструктуре в Бейруте, где хранились высокоточные ракеты "Хезболлах", что представляло значительную угрозу для Государства Израиль", - говорится в сообщении. В канцелярии подчеркнули, что пригород Бейрута, Дахия не останется убежищем для "Хезболлах", а правительство Ливана несет прямую ответственность за предотвращение угроз, исходящих с территории Ливана. Ранее в воскресенье одно из зданий в районе Хадас в южном пригороде Бейрута подверглось атаке израильских ВВС. Перед этим израильская армия опубликовала предупреждение о намерении нанести удар по цели в пригороде ливанской столицы и призвала гражданских лиц эвакуироваться из этого района.
https://ria.ru/20250427/livan-2013686390.html
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в мире, бейрут, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), исраэль кац, минобороны израиля
В мире, Бейрут, Израиль, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Исраэль Кац, Минобороны Израиля
Израиль заявил об атаке на склад с ракетами "Хезболлы" в Ливане

Израиль атаковал склад "Хезболлы" с высокоточными ракетами в Бейруте

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по складу с высокоточными ракетами движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута, которые представляли угрозу еврейскому государству, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху
"По указанию премьер-министра Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по инфраструктуре в Бейруте, где хранились высокоточные ракеты "Хезболлах", что представляло значительную угрозу для Государства Израиль", - говорится в сообщении.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
При ударе израильского БПЛА в Ливане погиб человек, сообщил источник
Вчера, 14:26
В канцелярии подчеркнули, что пригород Бейрута, Дахия не останется убежищем для "Хезболлах", а правительство Ливана несет прямую ответственность за предотвращение угроз, исходящих с территории Ливана.
Ранее в воскресенье одно из зданий в районе Хадас в южном пригороде Бейрута подверглось атаке израильских ВВС. Перед этим израильская армия опубликовала предупреждение о намерении нанести удар по цели в пригороде ливанской столицы и призвала гражданских лиц эвакуироваться из этого района.
Хасан Аслих - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Израиль заявил об ударе по бойцу ХАМАС, действовавшему под видом журналиста
7 апреля, 15:16
 
В миреБейрутИзраильЛиванБиньямин НетаньяхуХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Исраэль КацМинобороны Израиля
 
 
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