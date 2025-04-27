https://ria.ru/20250427/izrail-2013736863.html
Израиль заявил об атаке на склад с ракетами "Хезболлы" в Ливане
Израиль заявил об атаке на склад с ракетами "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 27.04.2025
Израиль заявил об атаке на склад с ракетами "Хезболлы" в Ливане
ВВС Израиля нанесли удар по складу с высокоточными ракетами движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута, которые представляли угрозу еврейскому государству,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T22:37:00+03:00
2025-04-27T22:37:00+03:00
2025-04-27T22:56:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по складу с высокоточными ракетами движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута, которые представляли угрозу еврейскому государству, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху "По указанию премьер-министра Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по инфраструктуре в Бейруте, где хранились высокоточные ракеты "Хезболлах", что представляло значительную угрозу для Государства Израиль", - говорится в сообщении. В канцелярии подчеркнули, что пригород Бейрута, Дахия не останется убежищем для "Хезболлах", а правительство Ливана несет прямую ответственность за предотвращение угроз, исходящих с территории Ливана. Ранее в воскресенье одно из зданий в районе Хадас в южном пригороде Бейрута подверглось атаке израильских ВВС. Перед этим израильская армия опубликовала предупреждение о намерении нанести удар по цели в пригороде ливанской столицы и призвала гражданских лиц эвакуироваться из этого района.
https://ria.ru/20250427/livan-2013686390.html
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в мире, бейрут, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), исраэль кац, минобороны израиля
В мире, Бейрут, Израиль, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Исраэль Кац, Минобороны Израиля
Израиль заявил об атаке на склад с ракетами "Хезболлы" в Ливане
Израиль атаковал склад "Хезболлы" с высокоточными ракетами в Бейруте