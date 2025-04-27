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Нетаньяху раскрыл, какое соглашение по Ирану считает приемлемым - РИА Новости, 27.04.2025
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23:57 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/iran-2013740335.html
Нетаньяху раскрыл, какое соглашение по Ирану считает приемлемым
Нетаньяху раскрыл, какое соглашение по Ирану считает приемлемым - РИА Новости, 27.04.2025
Нетаньяху раскрыл, какое соглашение по Ирану считает приемлемым
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху рассказал, на каких условиях еврейское государство согласилось бы с решением проблемы ядерной программы Ирана... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T23:57:00+03:00
2025-04-27T23:57:00+03:00
в мире
иран
биньямин нетаньяху
израиль
уран
ядерное оружие
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху рассказал, на каких условиях еврейское государство согласилось бы с решением проблемы ядерной программы Ирана дипломатическим путем, заявив, что у Тегерана не должно быть возможности обогащать уран, а вся его ядерная инфраструктура должна быть демонтирована. По словам Нетаньяху, есть несколько способов не допустить появления у Ирана ядерного оружия. "Одним из них является достижение соглашения, которое не позволит им это сделать посредством демонтажа их ядерной инфраструктуры. Мы должны демонтировать их ядерную инфраструктуру. Это не значит, что они не будут обогащать уран. Это значит, что у них не будет возможности обогащать уран, а их центрифуги и уже обогащенный материал будут уничтожены или вывезены", - заявил премьер Израиля на конференции JNS. По мнению Нетаньяху, успешной сделкой можно считать ту, которая лишит Иран возможности обогащать уран. Премьер подчеркнул, что Израиль не согласен на меньшее, чем полное уничтожение ядерного потенциала Ирана. По словам Нетаньяху, только это позволит гарантировать, что Тегеран не попытается возродить свою программу при следующей администрации в США. "Единственным рабочим вариантом является ливийский сценарий с ликвидацией всей инфраструктуры", - заявил израильский премьер. Первый раунд непрямых переговоров с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров также прошел в конструктивной атмосфере. Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием Аракчи и Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая, при этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения консультаций. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250425/iran-2013400947.html
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в мире, иран, биньямин нетаньяху, израиль, уран, ядерное оружие, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Уран, Ядерное оружие, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Нетаньяху раскрыл, какое соглашение по Ирану считает приемлемым

Нетаньяху счел приемлемым соглашение без возможности у Ирана обогащать Иран

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху рассказал, на каких условиях еврейское государство согласилось бы с решением проблемы ядерной программы Ирана дипломатическим путем, заявив, что у Тегерана не должно быть возможности обогащать уран, а вся его ядерная инфраструктура должна быть демонтирована.
По словам Нетаньяху, есть несколько способов не допустить появления у Ирана ядерного оружия.
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"Одним из них является достижение соглашения, которое не позволит им это сделать посредством демонтажа их ядерной инфраструктуры. Мы должны демонтировать их ядерную инфраструктуру. Это не значит, что они не будут обогащать уран. Это значит, что у них не будет возможности обогащать уран, а их центрифуги и уже обогащенный материал будут уничтожены или вывезены", - заявил премьер Израиля на конференции JNS.
По мнению Нетаньяху, успешной сделкой можно считать ту, которая лишит Иран возможности обогащать уран. Премьер подчеркнул, что Израиль не согласен на меньшее, чем полное уничтожение ядерного потенциала Ирана. По словам Нетаньяху, только это позволит гарантировать, что Тегеран не попытается возродить свою программу при следующей администрации в США.
"Единственным рабочим вариантом является ливийский сценарий с ликвидацией всей инфраструктуры", - заявил израильский премьер.
Первый раунд непрямых переговоров с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров также прошел в конструктивной атмосфере. Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием Аракчи и Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая, при этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения консультаций.
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Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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