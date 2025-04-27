https://ria.ru/20250427/iran-2013719257.html
Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 40
Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 40 - РИА Новости, 27.04.2025
Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 40
Число погибших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе возросло до 40, заявил губернатор провинции Хормозган Мохаммад Ашури, его слова приводит иранский... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T18:43:00+03:00
2025-04-27T18:43:00+03:00
2025-04-27T19:48:00+03:00
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
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ТЕГЕРАН, 27 апр — РИА Новости. Число погибших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе возросло до 40, заявил губернатор провинции Хормозган Мохаммад Ашури, его слова приводит иранский государственный телеканал IRIB."До настоящего момента 40 человек скончались от травм, полученных в результате взрыва (в порту имени Шахида-Раджаи. — Прим. ред.)", — сказал он.Сообщения о ЧП в порту имени Шахида-Раджаи появились в субботу днем. По последним данным, пострадал 1241 человек. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что инцидент произошел на складе с химикатами, но его причины пока сложно назвать.По информации газеты New York Times, взрыв могло вызвать вещество, используемое в качестве ингредиента для получения твердого ракетного топлива.В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что произошедшее не связано с нефтяной инфраструктурой — НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта в Бендер-Аббасе.
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взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, в мире, иран
Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе, В мире, Иран
Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 40
Число погибших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе выросло до 40
ТЕГЕРАН, 27 апр — РИА Новости. Число погибших при взрыве в порту в Бендер-Аббасе возросло до 40, заявил губернатор провинции Хормозган Мохаммад Ашури, его слова приводит иранский государственный телеканал IRIB.
"До настоящего момента 40 человек скончались от травм, полученных в результате взрыва (в порту имени Шахида-Раджаи. — Прим. ред.)", — сказал он.
Сообщения о ЧП в порту имени Шахида-Раджаи появились в субботу днем. По последним данным, пострадал 1241 человек. Официальный представитель правительства Ирана
Фатеме Мохаджерани заявила, что инцидент произошел на складе с химикатами, но его причины пока сложно назвать.
По информации газеты New York Times, взрыв могло вызвать вещество, используемое в качестве ингредиента для получения твердого ракетного топлива.
В свою очередь, иранская национальная компания по производству и распределению нефтепродуктов уточнила, что произошедшее не связано с нефтяной инфраструктурой — НПЗ и трубопроводы работают в штатном режиме.
Как пишут местные СМИ, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта в Бендер-Аббасе.