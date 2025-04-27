https://ria.ru/20250427/iran-2013675340.html

В Иране заявили, что взрыв в порту не связан с оборонным сектором

В Иране заявили, что взрыв в порту не связан с оборонным сектором - РИА Новости, 27.04.2025

В Иране заявили, что взрыв в порту не связан с оборонным сектором

Взрыв, произошедший в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, не имеет отношения к оборонному сектору Ирана, заявил... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T12:38:00+03:00

2025-04-27T12:38:00+03:00

2025-04-27T12:38:00+03:00

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

персидский залив

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Взрыв, произошедший в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, не имеет отношения к оборонному сектору Ирана, заявил официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи. Власти и СМИ Ирана сообщают о 28 погибших и 1139 пострадавших. "В соответствии с первоначальными отчетами, возгорание в порту Шахида Раджаи не имеет никакого отношения к оборонному сектору страны", - написал Резаи на своей странице в соцсети Х. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.

https://ria.ru/20250426/vzryv-2013586059.html

персидский залив

иран

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взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, персидский залив, иран, в мире