В Иране заявили, что взрыв в порту не связан с оборонным сектором
Представитель комиссии Резаи: взрыв не связан с оборонным сектором Ирана
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiВзрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Взрыв, произошедший в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, не имеет отношения к оборонному сектору Ирана, заявил официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи.
Власти и СМИ Ирана сообщают о 28 погибших и 1139 пострадавших.
«
"В соответствии с первоначальными отчетами, возгорание в порту Шахида Раджаи не имеет никакого отношения к оборонному сектору страны", - написал Резаи на своей странице в соцсети Х.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.