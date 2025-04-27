https://ria.ru/20250427/indiya-2013712057.html

СМИ: Индия рассматривает возможность ответных мер после теракта в Пахалгаме

СМИ: Индия рассматривает возможность ответных мер после теракта в Пахалгаме - РИА Новости, 27.04.2025

СМИ: Индия рассматривает возможность ответных мер после теракта в Пахалгаме

Правительство Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире рассматривает ряд военных мер, включая возможности удара за пределами страны, сообщило... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T17:47:00+03:00

2025-04-27T17:47:00+03:00

2025-04-27T17:47:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр – РИА Новости. Правительство Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире рассматривает ряд военных мер, включая возможности удара за пределами страны, сообщило издание Indian Express со ссылкой на источники в правительстве. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. "Будет нанесен военный удар возмездия, и мы готовы к этому. Мы обсуждаем характер удара… С 2019 года мы предприняли ряд мер по модернизации нашего вооружения. У нас есть возможность наносить удары по террористам с нашей территории", - сказал источник издания. В феврале 2019 года террорист "Джейш-и-Мухаммед" на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в колонну Центральных резервных полицейских сил в Пулваме. Это побудило индийские ВВС нанести точечный удар по Балакоту в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва несколькими днями позже. Источники издания также отметили, что "роль Пакистана в нападении на Пахалгам неоспорима… это во многом связано с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром" и его интересами. "По оценке правительства и органов безопасности, нападение на Пахалгам, вероятно, было частью попытки генерала Мунира завоевать популярность и посеять разногласия между общинами в Индии на фоне экономического кризиса и внутренних беспорядков в Пакистане", - сообщили источники. Отвечая на атаку террористов в Джамму и Кашмире, Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250427/indiya-2013614059.html

https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html

https://ria.ru/20250425/posolstvo-2013393012.html

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