Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Индия рассматривает возможность ответных мер после теракта в Пахалгаме - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/indiya-2013712057.html
СМИ: Индия рассматривает возможность ответных мер после теракта в Пахалгаме
СМИ: Индия рассматривает возможность ответных мер после теракта в Пахалгаме - РИА Новости, 27.04.2025
СМИ: Индия рассматривает возможность ответных мер после теракта в Пахалгаме
Правительство Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире рассматривает ряд военных мер, включая возможности удара за пределами страны, сообщило... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T17:47:00+03:00
2025-04-27T17:47:00+03:00
в мире
индия
пакистан
джамму
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18754/46/187544606_0:0:3456:1944_1920x0_80_0_0_5de327aaafced9efc1c6ecb3abbd634b.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр – РИА Новости. Правительство Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире рассматривает ряд военных мер, включая возможности удара за пределами страны, сообщило издание Indian Express со ссылкой на источники в правительстве. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. "Будет нанесен военный удар возмездия, и мы готовы к этому. Мы обсуждаем характер удара… С 2019 года мы предприняли ряд мер по модернизации нашего вооружения. У нас есть возможность наносить удары по террористам с нашей территории", - сказал источник издания. В феврале 2019 года террорист "Джейш-и-Мухаммед" на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в колонну Центральных резервных полицейских сил в Пулваме. Это побудило индийские ВВС нанести точечный удар по Балакоту в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва несколькими днями позже. Источники издания также отметили, что "роль Пакистана в нападении на Пахалгам неоспорима… это во многом связано с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром" и его интересами. "По оценке правительства и органов безопасности, нападение на Пахалгам, вероятно, было частью попытки генерала Мунира завоевать популярность и посеять разногласия между общинами в Индии на фоне экономического кризиса и внутренних беспорядков в Пакистане", - сообщили источники. Отвечая на атаку террористов в Джамму и Кашмире, Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20250427/indiya-2013614059.html
https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html
https://ria.ru/20250425/posolstvo-2013393012.html
индия
пакистан
джамму
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18754/46/187544606_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_42acab10ce61465e940aa2e0c87070a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, пакистан, джамму
В мире, Индия, Пакистан, Джамму
СМИ: Индия рассматривает возможность ответных мер после теракта в Пахалгаме

Индия рассматривает возможность ответных военных мер после теракта в Пахалгаме

© РИА Новости / Евгений БерекаИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Евгений Берека
Индия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр – РИА Новости. Правительство Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире рассматривает ряд военных мер, включая возможности удара за пределами страны, сообщило издание Indian Express со ссылкой на источники в правительстве.
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Индия хочет в золотой век, но гиря на ногах мешает
Вчера, 08:00
"Будет нанесен военный удар возмездия, и мы готовы к этому. Мы обсуждаем характер удара… С 2019 года мы предприняли ряд мер по модернизации нашего вооружения. У нас есть возможность наносить удары по террористам с нашей территории", - сказал источник издания.
В феврале 2019 года террорист "Джейш-и-Мухаммед" на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в колонну Центральных резервных полицейских сил в Пулваме. Это побудило индийские ВВС нанести точечный удар по Балакоту в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва несколькими днями позже.
Источники издания также отметили, что "роль Пакистана в нападении на Пахалгам неоспорима… это во многом связано с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром" и его интересами.
"По оценке правительства и органов безопасности, нападение на Пахалгам, вероятно, было частью попытки генерала Мунира завоевать популярность и посеять разногласия между общинами в Индии на фоне экономического кризиса и внутренних беспорядков в Пакистане", - сообщили источники.
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Пакистан назвал условие военных действий против Индии
Вчера, 03:22
Отвечая на атаку террористов в Джамму и Кашмире, Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля.
В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Полицейские и протестующие у территории Высшей комиссии Индии в Исламабаде. 24 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Пакистана
25 апреля, 13:29
 
В миреИндияПакистанДжамму
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала