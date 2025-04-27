https://ria.ru/20250427/grenlandiya-2013707237.html

Премьер Гренландии заявил, что остров готов к партнерству с США

Премьер Гренландии заявил, что остров готов к партнерству с США - РИА Новости, 27.04.2025

Премьер Гренландии заявил, что остров готов к партнерству с США

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров готов к партнёрству и развитию отношений с США, но хочет уважения. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T17:02:00+03:00

2025-04-27T17:02:00+03:00

2025-04-27T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров готов к партнёрству и развитию отношений с США, но хочет уважения. "Мы готовы к сильному партнёрству и дальнейшему развитию. Но мы хотим уважения", - заявил Нильсен, отвечая на вопрос о том, готова ли Гренландия усилить сотрудничество с США. Его слова приводит датский телеканал TV2. В ходе пресс-конференции с датским премьером Метте Фредериксен во время визита в Данию Нильсен вновь подчеркнул, что Гренландия "никогда не будет собственностью", которую может купить кто угодно. "Мы приступаем к модернизации отношений Гренландии с Данией", - заявила Фредериксен, добавив, что она "с удовольствием встретилась бы" с президентом США Дональдом Трампом. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250418/tramp-2012087054.html

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метте фредериксен, гренландия, сша, дания, дональд трамп, в мире