https://ria.ru/20250427/grenlandiya-2013707237.html
Премьер Гренландии заявил, что остров готов к партнерству с США
Премьер Гренландии заявил, что остров готов к партнерству с США - РИА Новости, 27.04.2025
Премьер Гренландии заявил, что остров готов к партнерству с США
Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров готов к партнёрству и развитию отношений с США, но хочет уважения. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T17:02:00+03:00
2025-04-27T17:02:00+03:00
2025-04-27T17:02:00+03:00
метте фредериксен
гренландия
сша
дания
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005332284_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_8ef488e4c0756ff2a149aa9934bce18f.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров готов к партнёрству и развитию отношений с США, но хочет уважения. "Мы готовы к сильному партнёрству и дальнейшему развитию. Но мы хотим уважения", - заявил Нильсен, отвечая на вопрос о том, готова ли Гренландия усилить сотрудничество с США. Его слова приводит датский телеканал TV2. В ходе пресс-конференции с датским премьером Метте Фредериксен во время визита в Данию Нильсен вновь подчеркнул, что Гренландия "никогда не будет собственностью", которую может купить кто угодно. "Мы приступаем к модернизации отношений Гренландии с Данией", - заявила Фредериксен, добавив, что она "с удовольствием встретилась бы" с президентом США Дональдом Трампом. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250418/tramp-2012087054.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005332284_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1010738c9ab3239293b3d24eb26e0c6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
метте фредериксен, гренландия, сша, дания, дональд трамп, в мире
Метте Фредериксен, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, В мире
Премьер Гренландии заявил, что остров готов к партнерству с США
Премьер Гренландии Нильсен: остров готов к партнерству с США, но хочет уважения