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Премьер Гренландии заявил, что остров готов к партнерству с США - РИА Новости, 27.04.2025
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17:02 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/grenlandiya-2013707237.html
Премьер Гренландии заявил, что остров готов к партнерству с США
Премьер Гренландии заявил, что остров готов к партнерству с США - РИА Новости, 27.04.2025
Премьер Гренландии заявил, что остров готов к партнерству с США
Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров готов к партнёрству и развитию отношений с США, но хочет уважения. РИА Новости, 27.04.2025
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров готов к партнёрству и развитию отношений с США, но хочет уважения. "Мы готовы к сильному партнёрству и дальнейшему развитию. Но мы хотим уважения", - заявил Нильсен, отвечая на вопрос о том, готова ли Гренландия усилить сотрудничество с США. Его слова приводит датский телеканал TV2. В ходе пресс-конференции с датским премьером Метте Фредериксен во время визита в Данию Нильсен вновь подчеркнул, что Гренландия "никогда не будет собственностью", которую может купить кто угодно. "Мы приступаем к модернизации отношений Гренландии с Данией", - заявила Фредериксен, добавив, что она "с удовольствием встретилась бы" с президентом США Дональдом Трампом. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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метте фредериксен, гренландия, сша, дания, дональд трамп, в мире
Метте Фредериксен, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, В мире
Премьер Гренландии заявил, что остров готов к партнерству с США

Премьер Гренландии Нильсен: остров готов к партнерству с США, но хочет уважения

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЙенс-Фредерик Нильсен
Йенс-Фредерик Нильсен - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Йенс-Фредерик Нильсен. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров готов к партнёрству и развитию отношений с США, но хочет уважения.
«
"Мы готовы к сильному партнёрству и дальнейшему развитию. Но мы хотим уважения", - заявил Нильсен, отвечая на вопрос о том, готова ли Гренландия усилить сотрудничество с США. Его слова приводит датский телеканал TV2.
В ходе пресс-конференции с датским премьером Метте Фредериксен во время визита в Данию Нильсен вновь подчеркнул, что Гренландия "никогда не будет собственностью", которую может купить кто угодно.
«
"Мы приступаем к модернизации отношений Гренландии с Данией", - заявила Фредериксен, добавив, что она "с удовольствием встретилась бы" с президентом США Дональдом Трампом.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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