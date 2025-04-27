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Депутат призвал назвать площадь в Курской области в честь операции "Поток" - РИА Новости, 27.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/gosduma-2013690878.html
Депутат призвал назвать площадь в Курской области в честь операции "Поток"
Депутат призвал назвать площадь в Курской области в честь операции "Поток" - РИА Новости, 27.04.2025
Депутат призвал назвать площадь в Курской области в честь операции "Поток"
Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат Екатерина Харченко рассказала РИА Новости, что в Курской области нужна... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T15:24:00+03:00
2025-04-27T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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КУРСК, 27 апр - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат Екатерина Харченко рассказала РИА Новости, что в Курской области нужна названная в честь операции по освобождению Суджи "Поток" площадь. "Я думаю, что нужна площадь "Потока" в Курской области, потому что эта операция внесла значительный вклад в освобождение нашего региона от укрофашистских захватчиков", - рассказала Харченко агентству. Она добавила, что такие события, как освобождение региона от ВСУ, необходимо запечатлевать в учебниках по истории, а именами героев называть улицы и соцучреждения. "Поэтому, такие знаковые моменты в истории нашего Отечества необходимо запечатлеть и ... в учебнике истории для школьников, для студентов, и в наименовании улиц имена героев должны быть запечатлены, название школ, университетов. Мы должны чтить память героев нашей современности, героев, которые живут среди нас, и оставить эту память для подрастающего поколения", - отметила депутат. Проведенная в начале марта операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250411/kursk-2010811993.html
https://ria.ru/20250413/potok-2011022102.html
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курская область, суджа, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
Депутат призвал назвать площадь в Курской области в честь операции "Поток"

Депутат Харченко: в Курской области нужна площадь в честь операции "Поток"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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КУРСК, 27 апр - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат Екатерина Харченко рассказала РИА Новости, что в Курской области нужна названная в честь операции по освобождению Суджи "Поток" площадь.
"Я думаю, что нужна площадь "Потока" в Курской области, потому что эта операция внесла значительный вклад в освобождение нашего региона от укрофашистских захватчиков", - рассказала Харченко агентству.
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Она добавила, что такие события, как освобождение региона от ВСУ, необходимо запечатлевать в учебниках по истории, а именами героев называть улицы и соцучреждения.
"Поэтому, такие знаковые моменты в истории нашего Отечества необходимо запечатлеть и ... в учебнике истории для школьников, для студентов, и в наименовании улиц имена героев должны быть запечатлены, название школ, университетов. Мы должны чтить память героев нашей современности, героев, которые живут среди нас, и оставить эту память для подрастающего поколения", - отметила депутат.
Проведенная в начале марта операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФ
 
 
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