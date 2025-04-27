https://ria.ru/20250427/gosduma-2013690878.html

Депутат призвал назвать площадь в Курской области в честь операции "Поток"

Депутат призвал назвать площадь в Курской области в честь операции "Поток" - РИА Новости, 27.04.2025

Депутат призвал назвать площадь в Курской области в честь операции "Поток"

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат Екатерина Харченко рассказала РИА Новости, что в Курской области нужна... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T15:24:00+03:00

2025-04-27T15:24:00+03:00

2025-04-27T15:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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КУРСК, 27 апр - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат Екатерина Харченко рассказала РИА Новости, что в Курской области нужна названная в честь операции по освобождению Суджи "Поток" площадь. "Я думаю, что нужна площадь "Потока" в Курской области, потому что эта операция внесла значительный вклад в освобождение нашего региона от укрофашистских захватчиков", - рассказала Харченко агентству. Она добавила, что такие события, как освобождение региона от ВСУ, необходимо запечатлевать в учебниках по истории, а именами героев называть улицы и соцучреждения. "Поэтому, такие знаковые моменты в истории нашего Отечества необходимо запечатлеть и ... в учебнике истории для школьников, для студентов, и в наименовании улиц имена героев должны быть запечатлены, название школ, университетов. Мы должны чтить память героев нашей современности, героев, которые живут среди нас, и оставить эту память для подрастающего поколения", - отметила депутат. Проведенная в начале марта операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.

https://ria.ru/20250411/kursk-2010811993.html

https://ria.ru/20250413/potok-2011022102.html

курская область

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