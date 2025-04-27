https://ria.ru/20250427/gosduma-2013684366.html

В Госдуме оценили позицию Трампа по Крыму

В Госдуме оценили позицию Трампа по Крыму - РИА Новости, 27.04.2025

В Госдуме оценили позицию Трампа по Крыму

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что позиция президента США Дональда Трампа по российскому статусу Крыма основана РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T14:14:00+03:00

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2025-04-27T14:14:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что позиция президента США Дональда Трампа по российскому статусу Крыма основана на историческом и международноправовом объективизме. Ранее Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других регионов в состав Украины. "Совершенно очевидно, что Крым, жители которого почти 100-процентно проголосовали за вхождение в Россию, не вернется на Украину никогда. В этом плане Трамп, реально стоящий на позициях исторического и международноправового объективизма, прав", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, любая иная точка зрения политика, либо СМИ безжизненна и убога. "Она может существовать либо от ущербного непонимания демократических процессов в мире и амбиций, либо от толщины кошелька за проплаченную статью. Исторически вопрос Крыма закрыт, это было поистине всенародное изъявление жителей Крыма на пути в Россию", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250427/tramp-2013642113.html

https://ria.ru/20250426/koshkovich-2013549605.html

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россия, украина, севастополь, дональд трамп, леонид ивлев, владимир путин, оон, госдума рф, в мире