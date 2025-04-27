В Госдуме оценили позицию Трампа по Крыму
Депутат Ивлев: позиция Трампа по Крыму основана на историческом объективизме
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что позиция президента США Дональда Трампа по российскому статусу Крыма основана на историческом и международноправовом объективизме.
Ранее Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других регионов в состав Украины.
"Совершенно очевидно, что Крым, жители которого почти 100-процентно проголосовали за вхождение в Россию, не вернется на Украину никогда. В этом плане Трамп, реально стоящий на позициях исторического и международноправового объективизма, прав", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, любая иная точка зрения политика, либо СМИ безжизненна и убога.
"Она может существовать либо от ущербного непонимания демократических процессов в мире и амбиций, либо от толщины кошелька за проплаченную статью. Исторически вопрос Крыма закрыт, это было поистине всенародное изъявление жителей Крыма на пути в Россию", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".