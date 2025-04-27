Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили позицию Трампа по Крыму - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/gosduma-2013684366.html
В Госдуме оценили позицию Трампа по Крыму
В Госдуме оценили позицию Трампа по Крыму - РИА Новости, 27.04.2025
В Госдуме оценили позицию Трампа по Крыму
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что позиция президента США Дональда Трампа по российскому статусу Крыма основана РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T14:14:00+03:00
2025-04-27T14:14:00+03:00
россия
украина
севастополь
дональд трамп
леонид ивлев
владимир путин
оон
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что позиция президента США Дональда Трампа по российскому статусу Крыма основана на историческом и международноправовом объективизме. Ранее Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других регионов в состав Украины. "Совершенно очевидно, что Крым, жители которого почти 100-процентно проголосовали за вхождение в Россию, не вернется на Украину никогда. В этом плане Трамп, реально стоящий на позициях исторического и международноправового объективизма, прав", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, любая иная точка зрения политика, либо СМИ безжизненна и убога. "Она может существовать либо от ущербного непонимания демократических процессов в мире и амбиций, либо от толщины кошелька за проплаченную статью. Исторически вопрос Крыма закрыт, это было поистине всенародное изъявление жителей Крыма на пути в Россию", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250427/tramp-2013642113.html
https://ria.ru/20250426/koshkovich-2013549605.html
россия
украина
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_bae8846130c0cb50ae251f3ec27cde99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, севастополь, дональд трамп, леонид ивлев, владимир путин, оон, госдума рф, в мире
Россия, Украина, Севастополь, Дональд Трамп, Леонид Ивлев, Владимир Путин, ООН, Госдума РФ, В мире
В Госдуме оценили позицию Трампа по Крыму

Депутат Ивлев: позиция Трампа по Крыму основана на историческом объективизме

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что позиция президента США Дональда Трампа по российскому статусу Крыма основана на историческом и международноправовом объективизме.
Ранее Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других регионов в состав Украины.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Трамп назвал требования о возвращении Крыма Украине нелепыми
Вчера, 01:34
"Совершенно очевидно, что Крым, жители которого почти 100-процентно проголосовали за вхождение в Россию, не вернется на Украину никогда. В этом плане Трамп, реально стоящий на позициях исторического и международноправового объективизма, прав", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, любая иная точка зрения политика, либо СМИ безжизненна и убога.
"Она может существовать либо от ущербного непонимания демократических процессов в мире и амбиций, либо от толщины кошелька за проплаченную статью. Исторически вопрос Крыма закрыт, это было поистине всенародное изъявление жителей Крыма на пути в Россию", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
На Западе неожиданно высказались о Крыме после заявления Зеленского
26 апреля, 09:20
 
РоссияУкраинаСевастопольДональд ТрампЛеонид ИвлевВладимир ПутинООНГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала