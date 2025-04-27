https://ria.ru/20250427/gosduma-2013651607.html
В Госдуме заявили о мошенничестве с билетами на матч Россия — Нигерия
В Госдуме заявили о мошенничестве с билетами на матч Россия — Нигерия - РИА Новости, 27.04.2025
В Госдуме заявили о мошенничестве с билетами на матч Россия — Нигерия
В интернете существуют мошеннические сайты для продажи билетов на предстоящий товарищеский футбольный матч между национальными командами России и Нигерии,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T06:37:00+03:00
2025-04-27T06:37:00+03:00
2025-04-27T07:04:00+03:00
спорт
нигерия
россия
амир хамитов
госдума рф
российский футбольный союз (рфс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112865/42/1128654233_0:232:2817:1817_1920x0_80_0_0_4a4474d84a061e52cada1e9ec5539b58.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В интернете существуют мошеннические сайты для продажи билетов на предстоящий товарищеский футбольный матч между национальными командами России и Нигерии, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди"). На сайте российского футбольного союза (РФС) сообщается, что матч пройдет на московской арене "Лужники". Встреча со сборной Нигерии пройдет 6 июня. "В сети появились фейковые сайты, якобы продающие билеты на матч Россия-Нигерия, назначенный на 6 июня. На самом деле это мошеннические ресурсы", - сказал Хамитов. Он отметил, что деньги за "якобы" билеты с пользователей спишут исправно, а вот самих билетов доверчивые болельщики вряд ли дождутся. По словам депутата Госдумы, остается лишь догадываться, куда в результате будут направлены деньги клиентов, и нельзя исключить, что это – очередная мошенническая схема для финансирования тех же ВСУ. "Хочется напомнить, что приобретать билеты на любые мероприятия нужно только на официальных сайтах распространителей и организаторов", - добавил политик. Хамитов подчеркнул, что в случае с матчем Россия-Нигерия официальные продажи билетов ещё даже не стартовали.
https://rsport.ria.ru/20250425/futbol-2013369553.html
https://rsport.ria.ru/20250423/match-2013009253.html
нигерия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112865/42/1128654233_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_212a0fe33cc64d22e8d0e86b5fd08b69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, нигерия, россия, амир хамитов, госдума рф, российский футбольный союз (рфс)
Спорт, Нигерия, Россия, Амир Хамитов, Госдума РФ, Российский футбольный союз (РФС)
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В интернете существуют мошеннические сайты для продажи билетов на предстоящий товарищеский футбольный матч между национальными командами России и Нигерии, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
На сайте российского футбольного союза (РФС) сообщается, что матч пройдет на московской арене "Лужники". Встреча со сборной Нигерии пройдет 6 июня.
"В сети появились фейковые сайты, якобы продающие билеты на матч Россия-Нигерия, назначенный на 6 июня. На самом деле это мошеннические ресурсы", - сказал Хамитов.
Он отметил, что деньги за "якобы" билеты с пользователей спишут исправно, а вот самих билетов доверчивые болельщики вряд ли дождутся. По словам депутата Госдумы, остается лишь догадываться, куда в результате будут направлены деньги клиентов, и нельзя исключить, что это – очередная мошенническая схема для финансирования тех же ВСУ.
"Хочется напомнить, что приобретать билеты на любые мероприятия нужно только на официальных сайтах распространителей и организаторов", - добавил политик.
Хамитов подчеркнул, что в случае с матчем Россия-Нигерия официальные продажи билетов ещё даже не стартовали.