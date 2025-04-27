В Госдуме оценили позицию Трампа по статусу Крыма
Депутат Госдумы Нестеренко назвал позицию Трампа по Крыму здравомыслящей
Здание Государственной думы . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал "здравомыслящей" и отвечающей реальному положению дел позицию президента США Дональда Трампа по российскому статусу Крыма.
Ранее Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины.
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"Как сторонник реальной политики, погрузившись глубже в контекст, Трамп понимает исторический выбор крымчан. Он занял здравомыслящую позицию, которая отвечает реальному положению дел. Крым - не вещь, которую можно передавать", - сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, желание крымчан быть частью России зафиксировано в результатах референдума 2014 года и является неоспоримым.
"Наша страна достаточно давно и последовательно придерживается этой позиции, и сегодня мы видим все больше сторонников реальной политики, а не просто громких заголовков и иллюзий", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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