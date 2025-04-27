https://ria.ru/20250427/gosduma-2013649106.html

В Госдуме оценили позицию Трампа по статусу Крыма

В Госдуме оценили позицию Трампа по статусу Крыма - РИА Новости, 27.04.2025

В Госдуме оценили позицию Трампа по статусу Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал "здравомыслящей" и отвечающей реальному положению дел позицию президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T05:42:00+03:00

2025-04-27T05:42:00+03:00

2025-04-27T05:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

севастополь

дональд трамп

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал "здравомыслящей" и отвечающей реальному положению дел позицию президента США Дональда Трампа по российскому статусу Крыма. Ранее Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины. "Как сторонник реальной политики, погрузившись глубже в контекст, Трамп понимает исторический выбор крымчан. Он занял здравомыслящую позицию, которая отвечает реальному положению дел. Крым - не вещь, которую можно передавать", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, желание крымчан быть частью России зафиксировано в результатах референдума 2014 года и является неоспоримым. "Наша страна достаточно давно и последовательно придерживается этой позиции, и сегодня мы видим все больше сторонников реальной политики, а не просто громких заголовков и иллюзий", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250426/krym-2013636694.html

https://ria.ru/20250426/gosduma-2013593489.html

россия

украина

севастополь

республика крым

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россия, украина, севастополь, дональд трамп, республика крым