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В Госдуме оценили позицию Трампа по статусу Крыма - РИА Новости, 27.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:42 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/gosduma-2013649106.html
В Госдуме оценили позицию Трампа по статусу Крыма
В Госдуме оценили позицию Трампа по статусу Крыма - РИА Новости, 27.04.2025
В Госдуме оценили позицию Трампа по статусу Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал "здравомыслящей" и отвечающей реальному положению дел позицию президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T05:42:00+03:00
2025-04-27T05:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
севастополь
дональд трамп
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал "здравомыслящей" и отвечающей реальному положению дел позицию президента США Дональда Трампа по российскому статусу Крыма. Ранее Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины. "Как сторонник реальной политики, погрузившись глубже в контекст, Трамп понимает исторический выбор крымчан. Он занял здравомыслящую позицию, которая отвечает реальному положению дел. Крым - не вещь, которую можно передавать", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, желание крымчан быть частью России зафиксировано в результатах референдума 2014 года и является неоспоримым. "Наша страна достаточно давно и последовательно придерживается этой позиции, и сегодня мы видим все больше сторонников реальной политики, а не просто громких заголовков и иллюзий", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250426/krym-2013636694.html
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россия
украина
севастополь
республика крым
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россия, украина, севастополь, дональд трамп, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Севастополь, Дональд Трамп, Республика Крым
В Госдуме оценили позицию Трампа по статусу Крыма

Депутат Госдумы Нестеренко назвал позицию Трампа по Крыму здравомыслящей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал "здравомыслящей" и отвечающей реальному положению дел позицию президента США Дональда Трампа по российскому статусу Крыма.
Ранее Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины.
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"Как сторонник реальной политики, погрузившись глубже в контекст, Трамп понимает исторический выбор крымчан. Он занял здравомыслящую позицию, которая отвечает реальному положению дел. Крым - не вещь, которую можно передавать", - сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, желание крымчан быть частью России зафиксировано в результатах референдума 2014 года и является неоспоримым.
"Наша страна достаточно давно и последовательно придерживается этой позиции, и сегодня мы видим все больше сторонников реальной политики, а не просто громких заголовков и иллюзий", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСевастопольДональд ТрампРеспублика Крым
 
 
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