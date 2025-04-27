https://ria.ru/20250427/gosduma-2013644095.html

В Госдуме рассказали об угрозе для владельцев криптокошельков

В Госдуме рассказали об угрозе для владельцев криптокошельков - РИА Новости, 27.04.2025

В Госдуме рассказали об угрозе для владельцев криптокошельков

Одной из самых распространенных угроз для владельцев криптокошельков является фишинг, его жертвами становятся даже опытные пользователи, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T02:35:00+03:00

2025-04-27T02:35:00+03:00

2025-04-27T02:35:00+03:00

общество

технологии

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Одной из самых распространенных угроз для владельцев криптокошельков является фишинг, его жертвами становятся даже опытные пользователи, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Фишинг — одна из самых распространенных угроз для владельцев криптокошельков, и его жертвами становятся даже опытные пользователи. Основная цель злоумышленников — обманным путем заставить пользователя раскрыть приватные ключи, сид-фразу или данные для входа в кошелек", - сказал он РИА Новости. Немкин отметил, что чаще всего мошенники используют поддельные сайты, которые внешне полностью копируют интерфейс популярных криптовалютных платформ. "Достаточно ввести свои данные на таком сайте, и доступ к кошельку оказывается в руках злоумышленников. Чтобы избежать фишинга, необходимо всегда проверять адреса сайтов, на которые ведут ссылки", - сказал парламентарий. По словам депутата, если человек получили письмо якобы от криптобиржи или кошелька с просьбой подтвердить данные, не следует переходить по ссылке — лучше зайти на официальный сайт вручную через закладки или поиск. "Также стоит быть осторожным в социальных сетях и мессенджерах, где мошенники могут выдавать себя за поддержку криптоплатформ и предлагать помощь в решении проблем. Еще один важный способ защиты — использование аппаратных кошельков. Эти устройства хранят приватные ключи в изолированной среде, что делает невозможным их кражу даже в случае попадания на фишинговый сайт. Дополнительно следует включить двухфакторную аутентификацию для всех криптосервисов и никогда не вводить свою сид-фразу на онлайн-ресурсах — настоящие сервисы никогда не запрашивают такие данные", - объяснил Немкин. Депутат добавил, что помимо технических мер, важно развивать киберграмотность и быть в курсе новых мошеннических схем. "Фишинг становится все сложнее: мошенники используют поддельные мобильные приложения, рекламу в поисковиках, взломанные аккаунты доверенных лиц. Поэтому перед тем как совершить любую операцию, связанную с криптовалютой, необходимо убедиться, что вы взаимодействуете с настоящим сервисом, а не с мошенниками", - заключил он.

https://ria.ru/20250405/kriptovalyuta-2009464647.html

https://ria.ru/20250311/moskva-2004230060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф