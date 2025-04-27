В Госдуме предложили учредить звание "Трудовая династия"
Депутат Колунов предложил учредить почетное звание "Трудовая династия России"
Здание Государственной Думы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в Минтруд России с предложением учредить почетное звание "Трудовая династия Российской Федерации" для тех семей, кто работает в одной профессии не менее трех поколений, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаю учредить новое почетное звание Российской Федерации "Трудовая династия Российской Федерации"… Принимая во внимание высокую социальную значимость указанного вопроса, просим Вас рассмотреть возможность поддержки данной инициативы", - сказано в обращении на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
Парламентарий отметил, что для присвоения почетного звания соискатели должны будут работать в одной профессии не менее трех поколений с общим трудовым стажем не менее пятидесяти лет.
По его мнению, учреждение данного звания будет способствовать повышению престижа и признанию профессиональных заслуг граждан, развитию нематериальных ценностей специалистов рабочих профессий, а также уменьшению дефицита кадров в системообразующих отраслях российской экономики.
Кроме того, Колунов добавил, что депутаты Госдумы в настоящее время разрабатывают законопроект о закреплении понятия "трудовая династия" в Трудовом кодексе РФ, а также о дополнительных гарантиях и мерах поддержки для ее представителей.
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