https://ria.ru/20250427/gorlovka-2013723913.html

Труппа Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку

Труппа Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку - РИА Новости, 27.04.2025

Труппа Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку

Цирковая труппа братьев Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку, заявил Эдгард Запашный на встрече с журналистами. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T19:44:00+03:00

2025-04-27T19:44:00+03:00

2025-04-27T19:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

эдгард запашный

аскольд запашный

россия

донецкая народная республика

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569455802_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_619fdc9aee43aa553c81165bae6d87d3.jpg

ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Цирковая труппа братьев Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку, заявил Эдгард Запашный на встрече с журналистами. Братья Запашные приехали в Донецк на две недели и будут выступать со своей шоу-программой "И100РИЯ" с 27 апреля до 11 мая. "Когда мы уже точно поняли, что едем, коллектив проявил инициативу, и мы собрали около фуры гуманитарной помощи. Сегодня мы передадим мэру Горловки в их социальный центр", - рассказал Эдгард Запашный. Помощница артистов сообщила РИА Новости, что вещи первой необходимости - одежду и санитарные принадлежности - покупали сами участники труппы за свой счет. Фура будет передана в горловский пункт временного размещения. "Мы (команда братьев Запашных - ред.) туда (в Горловку -ред.) постоянно ездим. Последний раз были в пункте временного размещения. Увидели, что там нужно буквально все - от носков до зубных щеток", - подчеркнула помощница. Кроме того, артисты доставят гуманитарную помощь в детский социальный центр Горловки и в донецкий приют для животных "ПИФ". "ПИФу" уже перевели около миллиона рублей от Большого московского цирка. Также переведено полмиллиона рублей в детский социальный центр Горловки и столько же - донецкому цирку, уточнила помощница. В ближайшие дни братья Запашные также посетят госпиталь с ранеными бойцами.

https://ria.ru/20250326/donbass-2007322494.html

https://ria.ru/20250411/livan-2010809900.html

горловка

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, эдгард запашный, аскольд запашный, россия, донецкая народная республика, общество