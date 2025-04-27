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Труппа Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку - РИА Новости, 27.04.2025
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19:44 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/gorlovka-2013723913.html
Труппа Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку
Труппа Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку - РИА Новости, 27.04.2025
Труппа Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку
Цирковая труппа братьев Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку, заявил Эдгард Запашный на встрече с журналистами. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T19:44:00+03:00
2025-04-27T19:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
эдгард запашный
аскольд запашный
россия
донецкая народная республика
общество
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Цирковая труппа братьев Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку, заявил Эдгард Запашный на встрече с журналистами. Братья Запашные приехали в Донецк на две недели и будут выступать со своей шоу-программой "И100РИЯ" с 27 апреля до 11 мая. "Когда мы уже точно поняли, что едем, коллектив проявил инициативу, и мы собрали около фуры гуманитарной помощи. Сегодня мы передадим мэру Горловки в их социальный центр", - рассказал Эдгард Запашный. Помощница артистов сообщила РИА Новости, что вещи первой необходимости - одежду и санитарные принадлежности - покупали сами участники труппы за свой счет. Фура будет передана в горловский пункт временного размещения. "Мы (команда братьев Запашных - ред.) туда (в Горловку -ред.) постоянно ездим. Последний раз были в пункте временного размещения. Увидели, что там нужно буквально все - от носков до зубных щеток", - подчеркнула помощница. Кроме того, артисты доставят гуманитарную помощь в детский социальный центр Горловки и в донецкий приют для животных "ПИФ". "ПИФу" уже перевели около миллиона рублей от Большого московского цирка. Также переведено полмиллиона рублей в детский социальный центр Горловки и столько же - донецкому цирку, уточнила помощница. В ближайшие дни братья Запашные также посетят госпиталь с ранеными бойцами.
https://ria.ru/20250326/donbass-2007322494.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Эдгард Запашный, Аскольд Запашный, Россия, Донецкая Народная Республика, Общество
Труппа Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку

Цирковая труппа братьев Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка
Стела при въезде в город Горловка - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Цирковая труппа братьев Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку, заявил Эдгард Запашный на встрече с журналистами.
Братья Запашные приехали в Донецк на две недели и будут выступать со своей шоу-программой "И100РИЯ" с 27 апреля до 11 мая.
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"Когда мы уже точно поняли, что едем, коллектив проявил инициативу, и мы собрали около фуры гуманитарной помощи. Сегодня мы передадим мэру Горловки в их социальный центр", - рассказал Эдгард Запашный.
Помощница артистов сообщила РИА Новости, что вещи первой необходимости - одежду и санитарные принадлежности - покупали сами участники труппы за свой счет. Фура будет передана в горловский пункт временного размещения.
"Мы (команда братьев Запашных - ред.) туда (в Горловку -ред.) постоянно ездим. Последний раз были в пункте временного размещения. Увидели, что там нужно буквально все - от носков до зубных щеток", - подчеркнула помощница.
Кроме того, артисты доставят гуманитарную помощь в детский социальный центр Горловки и в донецкий приют для животных "ПИФ". "ПИФу" уже перевели около миллиона рублей от Большого московского цирка. Также переведено полмиллиона рублей в детский социальный центр Горловки и столько же - донецкому цирку, уточнила помощница.
В ближайшие дни братья Запашные также посетят госпиталь с ранеными бойцами.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаЭдгард ЗапашныйАскольд ЗапашныйРоссияДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
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