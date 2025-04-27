https://ria.ru/20250427/gorlovka-2013723913.html
Труппа Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку
Труппа Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку - РИА Новости, 27.04.2025
Труппа Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку
Цирковая труппа братьев Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку, заявил Эдгард Запашный на встрече с журналистами. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T19:44:00+03:00
2025-04-27T19:44:00+03:00
2025-04-27T19:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
эдгард запашный
аскольд запашный
россия
донецкая народная республика
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569455802_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_619fdc9aee43aa553c81165bae6d87d3.jpg
ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Цирковая труппа братьев Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку, заявил Эдгард Запашный на встрече с журналистами. Братья Запашные приехали в Донецк на две недели и будут выступать со своей шоу-программой "И100РИЯ" с 27 апреля до 11 мая. "Когда мы уже точно поняли, что едем, коллектив проявил инициативу, и мы собрали около фуры гуманитарной помощи. Сегодня мы передадим мэру Горловки в их социальный центр", - рассказал Эдгард Запашный. Помощница артистов сообщила РИА Новости, что вещи первой необходимости - одежду и санитарные принадлежности - покупали сами участники труппы за свой счет. Фура будет передана в горловский пункт временного размещения. "Мы (команда братьев Запашных - ред.) туда (в Горловку -ред.) постоянно ездим. Последний раз были в пункте временного размещения. Увидели, что там нужно буквально все - от носков до зубных щеток", - подчеркнула помощница. Кроме того, артисты доставят гуманитарную помощь в детский социальный центр Горловки и в донецкий приют для животных "ПИФ". "ПИФу" уже перевели около миллиона рублей от Большого московского цирка. Также переведено полмиллиона рублей в детский социальный центр Горловки и столько же - донецкому цирку, уточнила помощница. В ближайшие дни братья Запашные также посетят госпиталь с ранеными бойцами.
https://ria.ru/20250326/donbass-2007322494.html
https://ria.ru/20250411/livan-2010809900.html
горловка
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569455802_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_d63598fca054d06392354521f31208e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, эдгард запашный, аскольд запашный, россия, донецкая народная республика, общество
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Эдгард Запашный, Аскольд Запашный, Россия, Донецкая Народная Республика, Общество
Труппа Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку
Цирковая труппа братьев Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку
ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Цирковая труппа братьев Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку, заявил Эдгард Запашный на встрече с журналистами.
Братья Запашные
приехали в Донецк на две недели и будут выступать со своей шоу-программой "И100РИЯ" с 27 апреля до 11 мая.
"Когда мы уже точно поняли, что едем, коллектив проявил инициативу, и мы собрали около фуры гуманитарной помощи. Сегодня мы передадим мэру Горловки в их социальный центр", - рассказал Эдгард Запашный.
Помощница артистов сообщила РИА Новости, что вещи первой необходимости - одежду и санитарные принадлежности - покупали сами участники труппы за свой счет. Фура будет передана в горловский пункт временного размещения.
"Мы (команда братьев Запашных - ред.) туда (в Горловку
-ред.) постоянно ездим. Последний раз были в пункте временного размещения. Увидели, что там нужно буквально все - от носков до зубных щеток", - подчеркнула помощница.
Кроме того, артисты доставят гуманитарную помощь в детский социальный центр Горловки и в донецкий приют для животных "ПИФ". "ПИФу" уже перевели около миллиона рублей от Большого московского цирка. Также переведено полмиллиона рублей в детский социальный центр Горловки и столько же - донецкому цирку, уточнила помощница.
В ближайшие дни братья Запашные также посетят госпиталь с ранеными бойцами.