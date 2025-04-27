https://ria.ru/20250427/gorlovka-2013664727.html
Пять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Пять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025
Пять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек, сообщил глава города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T10:23:00+03:00
2025-04-27T10:23:00+03:00
2025-04-27T11:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013665602_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_db4c3c5cbf8565b6e9cb6424dd5190a3.jpg
ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек, сообщил глава города Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненых в результате украинской вооруженной (агрессии. — Прим. ред.) горловчан увеличилось до пяти", — написал мэр.Незадолго до этого было известно о трех пострадавших.По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с начала суток противник выпустил по городу 12 снарядов калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013665602_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_5d3f96c8e111744fab7466678a0d9beb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Украина, Вооруженные силы Украины
Пять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Мэр Горловки Приходько: при обстреле города пострадали пять человек