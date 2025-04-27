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Пять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 27.04.2025 (обновлено: 11:03 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/gorlovka-2013664727.html
Пять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Пять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025
Пять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек, сообщил глава города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T10:23:00+03:00
2025-04-27T11:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек, сообщил глава города Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненых в результате украинской вооруженной (агрессии. — Прим. ред.) горловчан увеличилось до пяти", — написал мэр.Незадолго до этого было известно о трех пострадавших.По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с начала суток противник выпустил по городу 12 снарядов калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Украина, Вооруженные силы Украины
Пять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Мэр Горловки Приходько: при обстреле города пострадали пять человек

© Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек, сообщил глава города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Количество раненых в результате украинской вооруженной (агрессии. — Прим. ред.) горловчан увеличилось до пяти", — написал мэр.
Незадолго до этого было известно о трех пострадавших.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с начала суток противник выпустил по городу 12 снарядов калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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