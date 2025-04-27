https://ria.ru/20250427/gorlovka-2013664727.html

Пять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Пять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.04.2025

Пять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек, сообщил глава города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T10:23:00+03:00

2025-04-27T10:23:00+03:00

2025-04-27T11:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек, сообщил глава города Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненых в результате украинской вооруженной (агрессии. — Прим. ред.) горловчан увеличилось до пяти", — написал мэр.Незадолго до этого было известно о трех пострадавших.По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с начала суток противник выпустил по городу 12 снарядов калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, украина, вооруженные силы украины