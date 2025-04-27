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Германия не собирается выходить из конвенций по минам и осколочным снарядам - РИА Новости, 27.04.2025
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20:51 27.04.2025 (обновлено: 21:21 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/germaniya-2013730069.html
Германия не собирается выходить из конвенций по минам и осколочным снарядам
Германия не собирается выходить из конвенций по минам и осколочным снарядам - РИА Новости, 27.04.2025
Германия не собирается выходить из конвенций по минам и осколочным снарядам
Германия не собирается выходить из международных конвенций, запрещающих использование противопехотных мин и осколочных боеприпасов, заявил в интервью телеканалу РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T20:51:00+03:00
2025-04-27T21:21:00+03:00
в мире
германия
борис писториус
министерство обороны германии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Германия не собирается выходить из международных конвенций, запрещающих использование противопехотных мин и осколочных боеприпасов, заявил в интервью телеканалу ARD министр обороны ФРГ Борис Писториус."Каждая страна должна решить это сама. У нас явно нет такого намерения ни в том, ни в другом случае: ни с минами, ни с осколочными боеприпасами. Мы занимаем очень чёткую позицию по этому вопросу", - сказал Писториус.Ранее министры обороны Польши и стран Прибалтики заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.Отдельной конвенции по запрету осколочных боеприпасов нет: вероятно, Писториус имел в виду или Конвенция о "негуманном" оружии 1981 года или Конвенцию по кассетным боеприпасам 2008 года.
https://ria.ru/20250426/germaniya-2013540002.html
https://ria.ru/20250421/pistorius-2012445285.html
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в мире, германия, борис писториус, министерство обороны германии
В мире, Германия, Борис Писториус, Министерство обороны Германии
Германия не собирается выходить из конвенций по минам и осколочным снарядам

Писториус исключил выход Германии из конвенций по минам и осколочным боеприпасам

© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры бундесвера
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры бундесвера . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Германия не собирается выходить из международных конвенций, запрещающих использование противопехотных мин и осколочных боеприпасов, заявил в интервью телеканалу ARD министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Каждая страна должна решить это сама. У нас явно нет такого намерения ни в том, ни в другом случае: ни с минами, ни с осколочными боеприпасами. Мы занимаем очень чёткую позицию по этому вопросу", - сказал Писториус.
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26 апреля, 04:49
Ранее министры обороны Польши и стран Прибалтики заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
Отдельной конвенции по запрету осколочных боеприпасов нет: вероятно, Писториус имел в виду или Конвенция о "негуманном" оружии 1981 года или Конвенцию по кассетным боеприпасам 2008 года.
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В миреГерманияБорис ПисториусМинистерство обороны Германии
 
 
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