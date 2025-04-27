https://ria.ru/20250427/germaniya-2013730069.html

Германия не собирается выходить из конвенций по минам и осколочным снарядам

Германия не собирается выходить из конвенций по минам и осколочным снарядам - РИА Новости, 27.04.2025

Германия не собирается выходить из конвенций по минам и осколочным снарядам

Германия не собирается выходить из международных конвенций, запрещающих использование противопехотных мин и осколочных боеприпасов, заявил в интервью телеканалу РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T20:51:00+03:00

2025-04-27T20:51:00+03:00

2025-04-27T21:21:00+03:00

в мире

германия

борис писториус

министерство обороны германии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_c5fe8ca89a97004a4a35179322f1f32c.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Германия не собирается выходить из международных конвенций, запрещающих использование противопехотных мин и осколочных боеприпасов, заявил в интервью телеканалу ARD министр обороны ФРГ Борис Писториус."Каждая страна должна решить это сама. У нас явно нет такого намерения ни в том, ни в другом случае: ни с минами, ни с осколочными боеприпасами. Мы занимаем очень чёткую позицию по этому вопросу", - сказал Писториус.Ранее министры обороны Польши и стран Прибалтики заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.Отдельной конвенции по запрету осколочных боеприпасов нет: вероятно, Писториус имел в виду или Конвенция о "негуманном" оружии 1981 года или Конвенцию по кассетным боеприпасам 2008 года.

https://ria.ru/20250426/germaniya-2013540002.html

https://ria.ru/20250421/pistorius-2012445285.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, борис писториус, министерство обороны германии