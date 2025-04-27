https://ria.ru/20250427/germaniya-2013728955.html
АдГ хотят выселись из штаб-квартиры, пишет Bild
АдГ хотят выселись из штаб-квартиры, пишет Bild - РИА Новости, 27.04.2025
АдГ хотят выселись из штаб-квартиры, пишет Bild
Австрийская компания Quercus GmbH, у которой правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) арендует площадь для своей штаб-квартиры в Берлине, хочет... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T20:42:00+03:00
2025-04-27T20:42:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Австрийская компания Quercus GmbH, у которой правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) арендует площадь для своей штаб-квартиры в Берлине, хочет расторгнуть договор аренды и выселить партию из своего помещения, сообщило издание Bild. "По данным расследования Bild, партия (АдГ - ред.) должна немедленно освободить свою федеральную штаб-квартиру, а владелец помещения подал иск в соответствующий региональный суд Берлина", - пишет издание. В статье уточняется, что осенью 2022 года Quercus GmbH подписала договоры с АдГ на аренду помещения для штаб-квартиры в берлинском районе Райниккендорф. По данным Bild, за аренду помещения АдГ платит 42 775 евро в месяц. При этом владелец помещения предупредил АдГ о недопустимости политической рекламы. Арендодателю не понравилось, что в день парламентских выборов 2025 года в штаб-квартире было организовано официальное мероприятие АдГ, во дворе были установлены агитационные палатки, а на фасад здания проецировался логотип партии, сказано в материале издания. По мнению Quercus GmbH, использование здания было затруднено другими арендаторами из-за акций протеста и полицейского оцепления. В письме к АдГ владелец помещения требовал освободить его до 31 марта текущего года, однако партия не стала этого делать. В ответном письме АдГ указала, что арендодателю следовало предвидеть возможность проведения партийных мероприятий в штаб-квартире партии. Также АдГ заявила, что освещала лишь небольшую часть фасада здания, а жалоб от других арендаторов не поступало. Партия извинилась, что отдельно не уведомила владельца о конкретном мероприятии и предложила компенсацию размером в 10 тысяч евро. Как информирует Bild, Quercus GmbH отвергла предложенную компенсацию и обратилась в суд. На недавних выборах в бундестаг АдГ заняла второе место с рекордным для себя результатом в 20,8%. Рейтинги партии продолжили расти после выборов, и сейчас впервые в истории опросы показывают, что АдГ с рейтингом 25-26% является самой популярной партией в Германии.
https://ria.ru/20250420/germanija-2012341378.html
https://ria.ru/20250419/germanija-2012223513.html
https://ria.ru/20250410/germaniya-2010326370.html
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в мире, берлин (город), германия, альтернатива для германии (партия)
В мире, Берлин (город), Германия, Альтернатива для Германии (партия)
АдГ хотят выселись из штаб-квартиры, пишет Bild
Bild: владелец помещения хочет выселить АдГ из штаб-квартиры в Берлине
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Австрийская компания Quercus GmbH, у которой правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) арендует площадь для своей штаб-квартиры в Берлине, хочет расторгнуть договор аренды и выселить партию из своего помещения, сообщило издание Bild
.
"По данным расследования Bild, партия (АдГ - ред.) должна немедленно освободить свою федеральную штаб-квартиру, а владелец помещения подал иск в соответствующий региональный суд Берлина", - пишет издание.
В статье уточняется, что осенью 2022 года Quercus GmbH подписала договоры с АдГ на аренду помещения для штаб-квартиры в берлинском районе Райниккендорф. По данным Bild, за аренду помещения АдГ платит 42 775 евро в месяц. При этом владелец помещения предупредил АдГ о недопустимости политической рекламы.
Арендодателю не понравилось, что в день парламентских выборов 2025 года в штаб-квартире было организовано официальное мероприятие АдГ, во дворе были установлены агитационные палатки, а на фасад здания проецировался логотип партии, сказано в материале издания. По мнению Quercus GmbH, использование здания было затруднено другими арендаторами из-за акций протеста и полицейского оцепления.
В письме к АдГ владелец помещения требовал освободить его до 31 марта текущего года, однако партия не стала этого делать. В ответном письме АдГ указала, что арендодателю следовало предвидеть возможность проведения партийных мероприятий в штаб-квартире партии. Также АдГ заявила, что освещала лишь небольшую часть фасада здания, а жалоб от других арендаторов не поступало. Партия извинилась, что отдельно не уведомила владельца о конкретном мероприятии и предложила компенсацию размером в 10 тысяч евро.
Как информирует Bild, Quercus GmbH отвергла предложенную компенсацию и обратилась в суд.
На недавних выборах в бундестаг АдГ заняла второе место с рекордным для себя результатом в 20,8%. Рейтинги партии продолжили расти после выборов, и сейчас впервые в истории опросы показывают, что АдГ с рейтингом 25-26% является самой популярной партией в Германии
.