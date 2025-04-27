Немецкие СМИ опубликовали кандидатуры будущих министров от блока ХДС/ХСС
NTV опубликовал кандидатуры нескольких будущих министров от блока ХДС/ХСС
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Немецкий телеканал NTV опубликовал озвучил кандидатур на пост министров будущего правительства от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), включая министров иностранных дел и экономики.
Так, телеканал подтверждает предыдущие публикации СМИ о том, что министром иностранных дел станет бывший вице-председатель фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль. При этом бывший депутат бундестага Катерина Райхе предположительно станет министром экономики.
Министр образования федерльной земли Шлезвиг-Гольштейн, по данным NTV, возглавит федеральное министерство образования. Кроме того, сообщается, что экс-секретарь фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай возглавит офис федерального канцлера. Бывший госминистр по цифровым технологиям Доротея Бер (ХСС) должна возглавить министерство исследований, технологий и космоса, а лидер региональной группы ХСС Александр Добриндт – министерство внутренних дел.
Помимо этого, бывший министр здравоохранения Йенс Шпан (ХДС) должен возглавить парламентскую фракцию ХДС/ХСС, а публицист Вольфрам Ваймер может стать госминистром по вопросам культуры.
Издание Bild сообщило, что генеральный секретарь ХДС в Баден-Вюртемберге Нина Варкен займет пост министра здравоохранения.
Официально эта информация не подтверждена ХДС и ХСС: обе партии должны представить свои списки министров для нового правительства в понедельник.
В первой половине апреля блоку ХДС/ХСС, который возглавляет Мерц, и социал-демократы (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Ранее новостное агентство DPA сообщило со ссылкой на председателя ХСС Маркуса Зедера, что Мерц будет избран на пост канцлера 6 мая. Избранию будет предшествовать одобрение договора партиями, а также его подписание, которое, вероятно, состоится 5 мая.