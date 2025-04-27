https://ria.ru/20250427/germaniya-2013225672.html

"Похоронили заживо". В ЕС надругались над одним из ярых врагов России

"Похоронили заживо". В ЕС надругались над одним из ярых врагов России - РИА Новости, 27.04.2025

"Похоронили заживо". В ЕС надругались над одним из ярых врагов России

Новое правительство ФРГ еще не сформировано, но его уже раздирают скандалы. Христианские демократы призывают снять табу с "Альтернативы для Германии" (АдГ) и... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T08:00:00+03:00

2025-04-27T08:00:00+03:00

2025-04-27T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Новое правительство ФРГ еще не сформировано, но его уже раздирают скандалы. Христианские демократы призывают снять табу с "Альтернативы для Германии" (АдГ) и критикуют церковь за вмешательство в политику, а их лидер Фридких Мерц рискует оказаться не только самым старым, но и наиболее непопулярным канцлером в истории страны. Что происходит в Берлине — в материале РИА Новости.Плохое началоГлава альянса Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) 69-летний Мерц надеется, что 6 мая бундестаг изберет его канцлером. В таком случае он станет самым старым премьер-министром ФРГ. В связи с этим СМИ принялись спекулировать на теме его физического состояния: хватит ли ему здоровья, чтобы эффективно управлять государством в столь сложный период? Напоминают, что Ангела Меркель заняла этот пост в 51 год, Гельмут Коль — в 52.Впрочем, от Мерца не ждут долгого правления. Меркель и Коль руководили страной по 16 лет. Нынешнему лидеру ХДС/ХСС, учитывая политический кризис, нужно очень постараться, чтобы досидеть хотя бы до конца первого срока."Похороны", которые журналисты заранее организовали Мерцу, перекликаются с результатами соцопросов. Так, по данным Института по изучению общественного мнения Forsa, ему доверяют всего 21% немцев (в августе 2024-го было 30%, в январе — 24).При этом 61% респондентов отметили, что Мерц доходчиво объясняет свою позицию по различным вопросам, 40% считают его сильным лидером, 27% признают, что он заботится о нуждах сограждан.Даже внутри ХДС/ХСС к нему относятся неоднозначно. В его компетентности не сомневаются 79%, в лидерских качествах — 71%. Тем не менее общее доверие лишь у 53% (в январе был 61%).Зато он стал больше нравиться Социал-демократической партии Германии (СДПГ), с которой ХДС/ХСС создает правящую коалицию. В профессионализме Мерца уверены 40% социал-демократов — на 11% больше, чем в январе. Доверие ему выразили 18% — плюс 9%.Мерц обещал обрушить рейтинг АдГ, но очень далек от этого. Среди сторонников этой партии только 14% видят в нем сильного лидера, доверяют — 3%, это в рамках статистической погрешности.Первые проблемыС формированием правительства у Мерца трудности. В частности, генсек ХДС Карстен Линнеманн отказался возглавить министерство экономики. Он считался оптимальным кандидатом, но сделка с СДПГ отбила у него желание сотрудничать. Напомним, в рамках коалиционного соглашения условились проводить только те реформы, на которые есть деньги. При этом Минфин останется в руках социал-демократов.Издание Stern отмечает: у Мерца нет равноценной замены Линнеману. Скорее всего, министра экономики придется искать за пределами парламента. Портфель могут получить друзья Мерца, ушедшие из политики: бывший премьер-министр Гессена Роланд Кох или экс-депутат бундестага Катерина Райхе, которая сейчас руководит энергетической компанией.Еще одна серьезная проблема — кандидат на роль главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан считает, что к АдГ нужно относиться так же, как и к любой другой оппозиционной партии. Перед выборами Мерц уже объединялся с АдГ по вопросу контроля мигрантов. Это вызвало массовые протесты. Левые призывали сторонников строить баррикады, чтобы "остановить фашизацию ФРГ".В СДПГ и сейчас согласны с левыми. Лидер партии Ларс Клингбайль назвал предложение Шпана "нечестной игрой" против Мерца с целью развалить формирующуюся коалицию. Председатель социального крыла ХДС Деннис Радтке тоже назвал дискуссию вокруг инициативы Шпана "ненужной и вредной".И как будто этого было мало, назначенная в конце марта спикером парламента член ХДС Юлия Клекнер в первом же интервью обрушилась с критикой на церковь. По ее словам, священники слишком часто комментируют политические вопросы, вместо того чтобы заниматься своими делами. Министр здравоохранения от СДПГ Карл Лаутербах возразил: на представителей церкви "не следует надевать намордники".Последняя надеждаДоцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин уверен: низкий рейтинг никак не отразится на правлении Мерца."Главное, что у ХДС/ХСС и СДПГ есть большинство в парламенте. Значит, они смогут четыре года делать то, что считают нужным. По некоторым опросам, рейтинг Дональда Трампа тоже уже ниже 42%, но он не подает в отставку. Вот и здесь так же. К тому же мы говорим не об обрушении популярности, а о потере нескольких процентов на фоне переговоров о коалиции. Сегодня упал, завтра поднялся, такое в политике бывает довольно часто", — объяснил эксперт РИА Новости.Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская полагает, что на самом деле рейтинг Мерца не падает, а возвращается к своему нормальному состоянию."Его популярность подросла в связи с тем, что другие претенденты были еще хуже. Поэтому сейчас, когда вопрос кажется решенным, показатель корректируется", — указала она в беседе с РИА Новости.На переговорах по коалиции с СДПГ пришлось пойти на определенные компромиссы, что понравилось не всем избирателям. Но в целом это было неизбежно."Конечно, канцлеру с низким рейтингом тяжело выполнить некоторые обещания. Тем не менее Мерцу нужно сосредоточиться на экономике. Как минимум, люди должны почувствовать уверенность в том, что завтра будет лучше, чем сегодня", — уточняет эксперт.А с АдГ он не справится, добавляет она. Вопрос только в том, станет ли эта партия самой популярной или потеряет несколько процентов поддержки.

https://ria.ru/20250411/germaniya-2010505723.html

https://ria.ru/20250310/es-2003634059.html

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в мире, россия, ангела меркель, хдс/хсс, гельмут коль, евросоюз, йенс шпан