В Германии заявили, что Берлин и Брюссель загнали себя в тупик
Аналитик Колунджич: Германия и ЕС загнали себя в тупик по отношению к Украине
Флаги Евросоюза и Германии . Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Власти Германии и Евросоюза загнали себя в тупик в отношении к Украине, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич, комментируя провал ВСУ в Курской области и его восприятие в ЕС и в Берлине.
По его словам, факт того, что западные спецслужбы в разной форме действуют на территории Украины, уже сам по себе отвечает на вопрос о том, насколько и с какой интенсивностью Германия или ЕС осведомлены о ходе боевых действий, "другое дело - как общественность, СМИ и политики это оценивают и готовы ли открыто об этом говорить".
"Что касается текущего момента - и в ближайшее время это не изменится - то в Германии, как и на уровне ЕС, все лица, принимающие решения и формирующие общественное мнение, будут игнорировать реальность и продолжать настраивать граждан на курс "всё как прежде". Изменение позиции Германии или ЕС по конфликту на Украине на данный момент маловероятно. Они загнали себя в порочный круг, выбраться из которого крайне трудно", - отметил собеседник агентства.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.