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Умер народный артист России Фидан Гафаров

Умер народный артист России Фидан Гафаров - РИА Новости, 27.04.2025

Умер народный артист России Фидан Гафаров

Народный артист Российской Федерации, республик Башкортостан и Татарстан Фидан Гафаров скончался на 78-м году, сообщает Башкирский государственный академический РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T15:25:00+03:00

2025-04-27T15:25:00+03:00

2025-04-27T15:25:00+03:00

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радий хабиров

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УФА, 27 апр – РИА Новости. Народный артист Российской Федерации, республик Башкортостан и Татарстан Фидан Гафаров скончался на 78-м году, сообщает Башкирский государственный академический театр имени Мажита Гафури. "На 78-м году жизни скончался актёр Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури, народный артист Российской Федерации, Республик Башкортостан и Татарстан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, почетный гражданин города Уфы Гафаров Фидан Сафич. Он был любимцем миллионов зрителей и навеки останется в нашей памяти легендой театра", - говорится в сообщении театра. Отмечается, что о месте прощания и дате похорон будет сообщено позднее. "У каждого человека есть что-то свое, родное и близкое в творчестве. Для меня это всегда была песня "Ҡышҡы романс" ("Зимний романс" – ред.) в исполнении Фидана Гафарова. Помню, в детстве, когда утром по нашему радио звучали песни и пел Фидан Гафаров, мама всегда просила сделать погромче. Фидан Сафич всегда был в нашей жизни. Сегодня для меня лично и для всей республики огромная потеря. Фидан Сафич ушел. Великий человек – народный артист России, Башкортостана и Татарстана", - написал глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале. Гафаров – известный актер театра и певец эстрады. Родился в 1947 году в Дюртюлинском районе БАССР. Полномочное представительство республики Башкортостан при президенте РФ на своем сайте сообщает, что за годы службы в театре Фидан Гафаров сыграл множество ролей, вошедших в сокровищницу театрального искусства Башкортостана. Он стал популярным исполнителем народных и эстрадных песен, а песни из спектаклей в его исполнении стали своеобразной визитной карточкой театра и продолжают жить среди зрителей. "Несмотря на преклонный возраст, Фидан Гафаров временами появлялся на сцене БАДТ и активно гастролировал с концертами вместе с сыном Азаматом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Фидана Гафарова. Его творчество будет жить в наших сердцах и на сценах, которые он так любил", - говорится в сообщении полпредства.

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россия, республика башкортостан, уфа, радий хабиров, театр, фидан гафаров