https://ria.ru/20250427/elektromobil--2013682627.html

Предсерийный электромобиль "Атом" впервые проехал по московским улицам

Предсерийный электромобиль "Атом" впервые проехал по московским улицам - РИА Новости, 27.04.2025

Предсерийный электромобиль "Атом" впервые проехал по московским улицам

Предсерийный образец российского электромобиля "Атом" впервые проехал по улицам Москвы вне тестовых испытаний, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T13:59:00+03:00

2025-04-27T13:59:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Предсерийный образец российского электромобиля "Атом" впервые проехал по улицам Москвы вне тестовых испытаний, передает корреспондент РИА Новости.Автомобиль передвигался по Павелецкой набережной, ТТК, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, проспекту Мира и прибыл к музею "Атом" на ВДНХ. Проект реализует АО "Кама". Предсерийный образец "Атома" впервые представили в конце 2024-го.Компания сообщала, что в этом году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей. На его базе будут отрабатывать технологии обслуживания через многократную разборку и сборку авто для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж.﻿Старт серийного производства "Атома" запланировали на середину 2025-го на заводе "Москвич".

https://ria.ru/20250410/elektromobil-2010411958.html

https://ria.ru/20250412/moskvich-2010847189.html

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Первая поездка предсерийного образца российского электромобиля "Атом" Предсерийный образец отечественного электромобиля "Атом" совершил свою первую поездку по улицам Москвы вне тестовых испытаний, передает корреспондент РИА Новости. Проект электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Старт его серийного производства запланирован на середину 2025 года на заводе "Москвич". 2025-04-27T13:59 true PT0M12S

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