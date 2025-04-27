https://ria.ru/20250427/ekspo-2013701338.html
На ЭКСПО-2025 в Японии произошел инцидент с "летающим автомобилем"
На ЭКСПО-2025 в Японии произошел инцидент с "летающим автомобилем" - РИА Новости, 27.04.2025
На ЭКСПО-2025 в Японии произошел инцидент с "летающим автомобилем"
Популярные у зрителей демонстрационные полеты "летающих автомобилей" компании LIFT Aircraft на Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в японской Осаке временно... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T16:36:00+03:00
2025-04-27T16:36:00+03:00
2025-04-27T16:36:00+03:00
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ТОКИО, 27 апр – РИА Новости. Популярные у зрителей демонстрационные полеты "летающих автомобилей" компании LIFT Aircraft на Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в японской Осаке временно приостановлены после инцидента, при котором вышел из строя один из 18 моторных пропеллеров аппарата. "Мы вынуждены сообщить об отмене мероприятия и приносим искренние извинения всем, кто его ждал. Мы намерены информировать о расписании полетов в будущем в надлежащее для этого время", - говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости пресс-релизе японской ассоциации международных выставок. Инцидент произошел днем накануне во время демонстрационного полета. На высоте около 10 метров вышел из строя один из 18 моторных пропеллеров в верхней части аппарата, после чего две пластиковые крышки, закрывающие мотор пропеллера, упали вниз. Зона, где проводятся демонстрационные полеты, огорожена забором с колючей проволокой, за который не могут заходить даже журналисты, освещающие ЭКСПО. Никто из зрителей не пострадал. "Летающий автомобиль" благополучно приземлился, пилот также не пострадал. ЭКСПО-2025 на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака начала работу 13 апреля и продлится до 13 октября. В ней принимают участие 158 стран и регионов, а также семь международных организаций. В течение 184 дней, согласно ожиданиям организаторов, выставка привлечет около 28,2 миллиона посетителей.
https://ria.ru/20250416/banki-2011605007.html
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осака (город), япония, в мире, экспо-2025, технологии
Осака (город), Япония, В мире, Экспо-2025, Технологии
На ЭКСПО-2025 в Японии произошел инцидент с "летающим автомобилем"
На ЭКСПО-2025 в Японии из-за неполадки прервали показ "летающих автомобилей"
ТОКИО, 27 апр – РИА Новости. Популярные у зрителей демонстрационные полеты "летающих автомобилей" компании LIFT Aircraft на Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в японской Осаке временно приостановлены после инцидента, при котором вышел из строя один из 18 моторных пропеллеров аппарата.
"Мы вынуждены сообщить об отмене мероприятия и приносим искренние извинения всем, кто его ждал. Мы намерены информировать о расписании полетов в будущем в надлежащее для этого время", - говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости пресс-релизе японской ассоциации международных выставок.
Инцидент произошел днем накануне во время демонстрационного полета. На высоте около 10 метров вышел из строя один из 18 моторных пропеллеров в верхней части аппарата, после чего две пластиковые крышки, закрывающие мотор пропеллера, упали вниз.
Зона, где проводятся демонстрационные полеты, огорожена забором с колючей проволокой, за который не могут заходить даже журналисты, освещающие ЭКСПО. Никто из зрителей не пострадал. "Летающий автомобиль" благополучно приземлился, пилот также не пострадал.
ЭКСПО-2025 на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака
начала работу 13 апреля и продлится до 13 октября. В ней принимают участие 158 стран и регионов, а также семь международных организаций. В течение 184 дней, согласно ожиданиям организаторов, выставка привлечет около 28,2 миллиона посетителей.