https://ria.ru/20250427/ekspert-2013687349.html

Эксперт рассказал, как освобождение Курской области повлияет на Трампа

Эксперт рассказал, как освобождение Курской области повлияет на Трампа - РИА Новости, 27.04.2025

Эксперт рассказал, как освобождение Курской области повлияет на Трампа

Завершение освобождения Курской области еще больше укрепит американского президента Дональда Трампа в мысли, что Украину "пора списывать", Киев к переговорам... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T14:40:00+03:00

2025-04-27T14:40:00+03:00

2025-04-27T14:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

дональд трамп

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

украина

курская область

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013177152_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_47397433ea75c17005279c34f7c6a971.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Завершение освобождения Курской области еще больше укрепит американского президента Дональда Трампа в мысли, что Украину "пора списывать", Киев к переговорам подтолкнет разгром ВСУ, сообщил РИА Новости информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "Трамп, я думаю, больше будет слушать Путина и меньше Зеленского и Европу после этого события. Они же везде отступают.… В глазах поверхностного наблюдателя, которым в значительной степени является и Трамп, это может иметь значение: он еще раз убедится в мысли, что Украину пора списывать", - сказал Полетаев. Что касается возможного диалога с Киевом, эксперт напомнил, что на Украине существует законодательный запрет на переговоры с российским руководством. "На переговорный процесс с Киевом повлияет разгром ВСУ.... И они поймут, что или они идут разговаривать с Москвой, или им конец, тогда да. А сейчас... они продолжают на что-то надеяться", - полагает аналитик.

https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013585940.html

https://ria.ru/20250427/tramp-2013686704.html

украина

курская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, украина, курская область, киев, в мире, полное освобождение курской области