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Эксперт рассказал, как освобождение Курской области повлияет на Трампа - РИА Новости, 27.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:40 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/ekspert-2013687349.html
Эксперт рассказал, как освобождение Курской области повлияет на Трампа
Эксперт рассказал, как освобождение Курской области повлияет на Трампа - РИА Новости, 27.04.2025
Эксперт рассказал, как освобождение Курской области повлияет на Трампа
Завершение освобождения Курской области еще больше укрепит американского президента Дональда Трампа в мысли, что Украину "пора списывать", Киев к переговорам... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T14:40:00+03:00
2025-04-27T14:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
дональд трамп
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
украина
курская область
киев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Завершение освобождения Курской области еще больше укрепит американского президента Дональда Трампа в мысли, что Украину "пора списывать", Киев к переговорам подтолкнет разгром ВСУ, сообщил РИА Новости информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "Трамп, я думаю, больше будет слушать Путина и меньше Зеленского и Европу после этого события. Они же везде отступают.… В глазах поверхностного наблюдателя, которым в значительной степени является и Трамп, это может иметь значение: он еще раз убедится в мысли, что Украину пора списывать", - сказал Полетаев. Что касается возможного диалога с Киевом, эксперт напомнил, что на Украине существует законодательный запрет на переговоры с российским руководством. "На переговорный процесс с Киевом повлияет разгром ВСУ.... И они поймут, что или они идут разговаривать с Москвой, или им конец, тогда да. А сейчас... они продолжают на что-то надеяться", - полагает аналитик.
https://ria.ru/20250426/zelenskiy-2013585940.html
https://ria.ru/20250427/tramp-2013686704.html
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дональд трамп, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, украина, курская область, киев, в мире, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Украина, Курская область, Киев, В мире, Полное освобождение Курской области
Эксперт рассказал, как освобождение Курской области повлияет на Трампа

Аналитик Полетаев: освобождение Курской области укрепит мнение Трампа по Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Завершение освобождения Курской области еще больше укрепит американского президента Дональда Трампа в мысли, что Украину "пора списывать", Киев к переговорам подтолкнет разгром ВСУ, сообщил РИА Новости информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
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"Трамп, я думаю, больше будет слушать Путина и меньше Зеленского и Европу после этого события. Они же везде отступают.… В глазах поверхностного наблюдателя, которым в значительной степени является и Трамп, это может иметь значение: он еще раз убедится в мысли, что Украину пора списывать", - сказал Полетаев.
Что касается возможного диалога с Киевом, эксперт напомнил, что на Украине существует законодательный запрет на переговоры с российским руководством.
"На переговорный процесс с Киевом повлияет разгром ВСУ.... И они поймут, что или они идут разговаривать с Москвой, или им конец, тогда да. А сейчас... они продолжают на что-то надеяться", - полагает аналитик.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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Вчера, 14:34
 
Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныУкраинаКурская областьКиевВ миреПолное освобождение Курской области
 
 
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